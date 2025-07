ANP publica lista de distribuidoras vetadas de receber combustível por inadimplência de Cbios

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta segunda, 21, uma lista com 66 nomes de distribuidoras vetadas de receber combustível de produtores e importadores por estarem inadimplentes na compra de créditos de descarbonização gerados por produtores de biocombustíveis (Cbios), no âmbito do programa Renovabio.

A multa para os agentes que venderem combustível a essas empresas vai de R$ 100 mil a R$ 500 milhões.

Há ainda 22 empresas que aparecem com uma tarja preta sobre o nome, isso porque as companhias em questão conseguiram decisões liminares da Justiça impedindo que fossem listadas.