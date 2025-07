Analistas reduzem projeção para IPCA este ano no Focus e veem inflação abaixo do teto da meta em 2026

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central voltaram a reduzir pela oitava semana seguida a projeção para a alta do IPCA este ano e passaram a ver a inflação abaixo do teto da meta ao final de 2026, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA agora é de 5,10% ao final de 2025, contra 5,17% no levantamento anterior.

Para 2026 a conta caiu a 4,45%, de 4,50% antes. Com isso, a estimativa para o ano que vem fica abaixo do teto da meta oficial para a inflação, que é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Após descumprimento do alvo contínuo por seis meses consecutivos neste ano até junho, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, previu em carta aberta que a taxa de inflação retornará ao intervalo de tolerância da meta a partir do final do primeiro trimestre de 2026.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento no Focus permaneceu em 2,23% este ano e recuou 0,01 ponto percentual para 2026, a 1,88%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve encerrar 2025 a 15,0%, indo a 12,50% em 2026, sem alterações.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2025 2025

2026 2026

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 5,17 5,10 4,50 4,45

PIB (%) 2,23 2,23 1,89 1,88

Dólar (fim de período-R$) 5,65 5,65 5,70 5,70

Selic (fim de período-% a.a.) 15,00 15,00 12,50 12,50

Preços administrados (%) 4,40 4,64 4,29 4,19

Conta corrente (US$ bi) -56,70 -57,70 -55,00 -57,38

Balança comercial (US$ bi) 70,90 69,25 77,94 75,20

IDP (US$ bi) 70,00 70,00 70,00 70,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 65,80 65,80 70,01 70,20

(Por Camila Moreira)