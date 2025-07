Algoz de Moraes, Marco Rubio ganha mais espaço no governo Trump

Do UOL

Primeiro integrante do governo Trump a atacar decisões do STF e interlocutor da família Bolsonaro, Marco Rubio é uma figura em ascensão no governo americano.

Em uma longa reportagem, a rede americana CNN argumenta que o secretário de Estado, Marco Rubio, vem se tornando um dos nomes de confiança de Donald Trump — apesar de não fazer parte do núcleo original de aliados do presidente.

Na sexta-feira, foi Marco Rubio quem anunciou as sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem já havia ameaçado algumas vezes desde maio.

"Rubio construiu sua relação com Trump em parte por encorajar os instintos do presidente em vez de desafiá-los, mesmo contra suas posições anteriores."

A proximidade entre Rubio e Trump cresceu depois de ações mais agressivas dos EUA no campo das relações internacionais, como o ataque a instalações nucleares do Irã.

Segundo fontes do governo americano ouvidas pela reportagem, "ele se tornou uma espécie de faz-tudo de Trump em uma variedade de frentes de política externa".

Israel volta a abrir fogo contra multidão à espera de comida na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza registrou o fim de semana com o maior número de palestinos mortos por soldados israelenses enquanto buscavam comida.

Segundo o Ministério da Saúde do território palestino, cerca de 100 pessoas morreram nessa situação no domingo.

Dessas, 79 foram mortas quando soldados e tanques israelenses abriram fogo contra a multidão no norte do território que aguardava um comboio com ajuda da ONU.

"O comboio encontrou uma multidão de civis esperando ansiosamente por suprimentos de alimentos desesperadamente necessários", disse em comunicado a Agência de Alimentos da ONU.

"Quando o comboio se aproximou, a multidão foi alvo de disparos de tanques israelenses, atiradores de elite e outros tiros."

Israel não nega o ataque, mas contesta os números e alega que seus soldados agiram para "remover ameaça imediata às forças".

Hoje, as forças israelenses iniciaram uma grande ofensiva por ar e terra contra a cidade de Deir al-Balah. É a primeira vez que a cidade, que abriga refugiados de todo o território, sofre um ataque terrestre de Israel.

Segundo o ministério palestino, o número de mortos nas aglomerações em torno dos pontos de distribuição de comida em Gaza na últimas seis semanas somam 1.021.

Extrema-direita tem crescimento inédito no Japão

A extrema-direita teve seu maior avanço no Japão desde o final da Segunda Guerra Mundial nas eleições de ontem.

O partido Sanseito conquistou 14 cadeiras na Câmara Alta do Parlamento japonês, 13 a mais do que na eleição passada.

Liderado por Sohei Kamiya, um político de 47, admirador confesso de Donald Trump, o partido faz campanha usando o slogan "Japão em Primeiro Lugar" e com uma plataforma anti-imigrantes.

A eleição representou mais uma derrota para o Partido Liberal Democrático (PLD), do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que perdeu a maioria no Parlamento.

Segundo pesquisas, a imagem do governo está abalada sobretudo pelo aumento da inflação de alimentos.

Apesar disso, Ishiba foi reeleito hoje, com o apoio do Partido Democrático do Povo (PDP).

