Ações europeias têm queda leve com investidores avaliando balanços mistos e negociações comerciais em foco

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias encerraram em queda leve nesta segunda-feira em uma sessão volátil, com investidores avaliando um conjunto misto de balanços corporativos e aguardando ansiosamente o resultado das negociações comerciais em andamento entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,08%, a 546,58 pontos, com uma queda nas ações do setor de saúde, como Roche e Novo Nordisk, compensando ganhos de mineradoras.

Investidores se preparam para uma semana repleta de atualizações corporativas, tanto na Europa quanto nos EUA, e examinarão os resultados das empresas em busca de pistas sobre o impacto que a incerteza comercial teve sobre a lucratividade e a demanda dos consumidores.

A Stellantis disse nesta segunda-feira esperar um prejuízo líquido de 2,3 bilhões de euros (US$2,68 bilhões) para o primeiro semestre de 2025, já que a montadora enfrentou o duplo desafio de renovar suas linhas de produtos e, ao mesmo tempo, lidar com o impacto das tarifas dos EUA.

As ações da montadora ficaram voláteis durante o dia e fecharam em alta de cerca de 1,5%.

A Ryanair subiu 5,7% depois que a maior companhia aérea de baixo custo da Europa informou que seu lucro trimestral mais que dobrou. Outras ações de companhias aéreas, como a Lufthansa e a EasyJet ganharam cerca de 1% cada.

Enquanto isso, negociações comerciais estavam no radar, conforme diplomatas disseram que a UE está explorando medidas "anti-coerção" abrangentes que permitirão que o bloco vise serviços dos EUA ou restrinja o acesso a licitações públicas na ausência de um acordo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 30% sobre produtos da Europa se nenhum acordo for assinado antes do prazo final de 1º de agosto.

"A questão, em última análise, se resume a saber se a UE pode engolir um resultado desequilibrado que é inclinado a favor dos EUA, ou se Trump aceitará alguma forma de contramedidas da UE sem aumentar ainda mais as tarifas", disse Henry Cook, economista sênior do banco MUFG.

O índice de referência STOXX 600 se recuperou de todas as suas perdas desde a liquidação de abril, quando Trump impôs tarifas às economias mundiais. Entretanto, as ambiguidades comerciais e seu impacto sobre as empresas mantiveram investidores cautelosos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,23%, a 9.012,99 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX registrou variação positiva de 0,08%, a 24.307,80 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,31%, a 7.798,22 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,36%, a 40.166,60 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,30%, a 14.031,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou variação negativa de 0,03%, a 7.671,77 pontos.