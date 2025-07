Ações chinesas fecham perto de máxima desde 2022 com ganhos em construção e terras raras

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam perto de máximas de três anos e meio nesta segunda-feira, lideradas pelos setores de terras raras e construção, enquanto o mercado de Hong Kong subiu com o avanço de grandes empresas de internet após uma repreensão do governo sobre guerras de preços.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,72%, marcando o maior nível fechamento desde janeiro de 2022, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,67%.

Liderando os ganhos, o índice CSI de Construção e Engenharia subiu 4,3%, atingindo um pico em sete meses, depois que a China iniciou a construção de uma barragem hidrelétrica de US$170 bilhões no Tibete.

Também ajudou a impulsionar o mercado o setor de terras raras, com avanço de 3,2% após notícia da Reuters de que Pequim emitiu discretamente suas primeiras cotas de mineração e fundição de terras raras para 2025.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%, depois de ultrapassar brevemente o nível de 25.000 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 2022.

Meituan, JD.com e Alibaba subiram entre 1,8% e 2,7% depois que Pequim convocou as três e pediu que esfriassem uma guerra de preços contundente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,71%, a 3.210 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,18%, a 23.340 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,42%, a 4.207 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,02%, a 8.668 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)