Acidente com avião da Força Aérea de Bangladesh em escola deixa ao menos 19 mortos

Por Ruma Paul

DACA (Reuters) - Pelo menos 19 pessoas morreram quando um avião de treinamento da Força Aérea de Bangladesh caiu em um campus de faculdade e escola na capital, Daca, nesta segunda-feira, disse um oficial do corpo de bombeiros.

Mais de 50 pessoas, incluindo crianças e adultos, foram hospitalizadas com queimaduras, afirmou aos repórteres um médico do Instituto Nacional de Queimaduras e Cirurgia Plástica.

O incidente ocorreu na Milestone School and College, na área norte de Uttara, em Daca, segundo as autoridades.

"A aeronave de treinamento F-7 BGI da Força Aérea de Bangladesh caiu em Uttara. A aeronave decolou às 13h06 (4h06 de Brasília)", disse o departamento de relações públicas dos militares em um comunicado.

Vídeos depois da queda mostraram um grande incêndio próximo a um gramado com uma espessa nuvem de fumaça no céu, enquanto pessoas observavam à distância.

Os bombeiros borrifaram água nos restos do avião, que parecia ter se chocado contra a lateral de um prédio, danificando grades de ferro e criando um buraco na estrutura, segundo as imagens da Reuters TV.

"Um estudante da terceira série foi trazido morto e três outros, de 12, 14 e 40 anos, foram internados no hospital", disse Bidhan Sarker, chefe da unidade de queimados da Faculdade de Medicina e Hospital de Daca, para onde algumas vítimas foram levadas.

As imagens também mostraram pessoas gritando e chorando enquanto outras tentavam confortá-las.

"Quando eu estava pegando minhas crianças e fui até o portão, percebi que algo vinha de trás... ouvi uma explosão. Quando olhei para trás, só vi fogo e fumaça", disse Masud Tarik, um professor da escola.

Muhammad Yunus, chefe do governo interino de Bangladesh, declarou que serão tomadas as "medidas necessárias" para investigar a causa do acidente e "garantir todo tipo de assistência."

"A perda sofrida pela Força Aérea... alunos, pais, professores, funcionários e outros neste acidente é irreparável", disse ele.

(Reportagem de Ruma Paul e Sudipto Ganguly)