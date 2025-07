Ação da Randoncorp cai após receita de junho vir abaixo do esperado

Por MichaelFernando Susin

(Reuters) - As ações da Randoncorp caíam nesta segunda-feira, após a fabricante de implementos rodoviários anunciar um crescimento de receita líquida de 6% em junho, resultado abaixo do estimado por equipe de analistas do banco Santander.

Os papéis da Randoncorp caíam 2,8% por volta das 13h09, a R$7,65 -- ampliando a queda de 2,2% apurada no pregão de sexta-feira.

A empresa publicou receita líquida consolidada de R$1,05 bilhão em junho, registrando um crescimento de 6,2% sobre o desempenho apurado no mesmo período de 2024, conforme comunicado ao mercado.

Os números de junho, contudo, vieram 12% abaixo do esperado por analistas do Santander. Segundo Lucas Barbosa e equipe, esse resultado pode ser consequência de uma performance fraca da divisão de implementos rodoviários devido ao impacto do processo de reestruturação em vigor aliado a condições desafiadoras no mercado brasileiro.

As cifras também podem indicar um impacto da desaceleração na produção mensal de caminhões no Brasil, disseram.

No acumulado do ano, a Randoncorp teve faturamento de quase R$6,49 bilhões, expansão de 17,5% sobre o mesmo período do ano passado.

Em outro comunicado, a controlada Frasle Mobility registrou uma receita de R$425,9 milhões em junho, aumento de mais de 37% em relação ao mesmo período de 2024.

A expansão da Frasle também veio abaixo das expectativas dos analistas do Santander, que esperavam R$486 milhões.

No acumulado do ano, a receita somou R$2,69 bilhões, quase 50% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

"Acreditamos que isso é, muito provavelmente, resultado de uma maior competição, notadamente em algumas linhas de produtos no Brasil, junto com o aumento da incerteza sobre o mercado dos Estados Unidos na esteira dos impactos da guerra tarifária," acrescentaram os analistas.

O crescimento não orgânico da fabricante de autopeças Frasle - que precificou este mês uma oferta de ações a R$24 por papel, levantando R$247,65 milhões - representou cerca de 29% da receita consolidada em junho e 25% no acumulado do ano, disse a companhia.

A ação da Frasle Mobility caía 0,4%, a R$23,66.