Sobe para 17 número de mortos por chuvas na Coreia do Sul

Por Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - Duas pessoas morreram e cinco estavam desaparecidas no condado sul-coreano de Gapyeong no domingo, depois que um deslizamento de terra engoliu casas e acampamentos e uma inundação varreu veículos em meio a fortes chuvas.

Isso eleva o número de mortos em todo o país para 17, com 11 pessoas desaparecidas desde o início das chuvas na quarta-feira, forçando a retirada de mais de 13.000 pessoas.

Um deslizamento de terra atingiu um acampamento em Gapyeong, deixando um homem de 40 anos morto, dois membros da família desaparecidos e outras 24 pessoas presas, informaram os bombeiros.

Uma pessoa foi resgatada perto do acampamento por uma tirolesa que atravessou um rio caudaloso, de acordo com imagens divulgadas pelos bombeiros. Em outro vídeo, um helicóptero é visto levando uma pessoa para um local seguro.

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, ordenou uma rápida avaliação dos danos e a designação imediata de zonas especiais de desastre para aumentar o apoio do Estado.

É provável que as chuvas parem no domingo e sejam seguidas por uma onda de calor, informou o meteorologista do governo neste domingo.

As fortes chuvas, que antes haviam atingido as regiões do sul da Coreia do Sul, deslocaram-se para o norte durante a noite, segundo a meteorologia.

(Reportagem de Hyunjoo Jin e Ed Davis)