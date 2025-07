Série Vozes do Rio Pinheiros estreia neste domingo na TV Brasil

O seriado inédito Vozes do Rio Pinheiros estreia na programação da TV Brasil neste domingo (20), às 18h30. Com três episódios de 26 minutos, a nova produção documental em cartaz na telinha da emissora pública destaca as transformações de um dos rios mais emblemáticos de São Paulo.

O conteúdo da obra independente fica disponível na íntegra no app TV Brasil Play.

Destaques do primeiro episódio

Com relatos emocionantes sobre esse processo, a série explora a relação histórica e contemporânea dos paulistanos com o Rio Pinheiros. O programa revela os esforços de despoluição e revitalização que estão devolvendo vida e beleza à região. De ciclovias a projetos de paisagismo, cada edição mostra como a reconexão com o rio pode transformar a cidade, inspirar mudanças e promover um futuro sustentável.

No episódio de estreia, o seriado apresenta histórias de moradores e especialistas que compartilham suas conexões pessoais e profissionais com o Rio Pinheiros. Eles trazem memórias afetivas, mudanças urbanas e a importância do resgate ambiental. Através do olhar de ciclistas, fotógrafos e cientistas, o rio é retratado como um espaço de transformação possível, onde a vida silvestre reaparece e a cidade começa a se reconectar com suas águas.

A série Vozes do Rio Pinheiros mostra a nascente, destaca a fauna que vive no leito e nas margens e a história do espaço que corta a cidade. Também recorda a urbanização da capital que levou ao crescimento desordenado da metrópole e a perda de vegetação. A construção da via asfaltada Marginal Pinheiros é lembrada.

O papel ecológico do rio limpo para refrescar e absorver o calor e a poluição tem destaque na promoção da saúde dos paulistanos e para minimizar os efeitos do aquecimento global. O seriado resgata esses aspectos da função ambiental do rio no espaço urbano como é o caso, também, do Tietê.

Os especialistas que participam do primeiro programa da obra são a jornalista Renata Falzoni, ativista do projeto Bike Legal, a fotógrafa Lila Leite, o professor Tércio Ambrizzi e Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da Fundação Mata Atlântica.

Os convidados ainda abordam temas como a revitalização da área do Rio Pinheiros com a ciclovia e o projeto de paisagismo. De acordo com os entrevistados, restaurar o ecossistema ajuda a redescobrir os rios e resgatar a identidade cultural. Eles buscam esclarecer a interferência que o modelo de desenvolvimento faz nas águas e de que forma isso impacta na cultura e no comportamento da população.

Próximos programas

Já na segunda atração da sequência, a série detalha as ações práticas e os desafios enfrentados na recuperação ambiental do Rio Pinheiros. Engenheiros, técnicos e moradores relatam o impacto positivo da coleta e tratamento de esgoto nas comunidades, além da importância do saneamento para a saúde pública e a qualidade de vida. A narrativa indica como a presença de infraestrutura e educação ambiental é fundamental para a sustentabilidade urbana.

No último episódio, economistas, ambientalistas e gestores públicos discutem os avanços e perspectivas para o futuro do Rio Pinheiros. A despoluição é abordada como vetor de saúde, geração de energia limpa, valorização urbana e engajamento social. A obra encerra com a visão de um rio revitalizado, reintegrado à vida da cidade, e com potencial para inspirar políticas públicas em todo o Brasil.

País: Brasil

Ano: 2024

Gênero: documental

Episódios: 3

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: Livre

Realização: Produtora Brasileira de Arte e Cultura

Direção Geral: Pedro Saad

Direção: Luciano Oreggia

Produção: Pedro Saad

Produção executiva: Andrea Marcondes e Karina Del Negro

Roteiro: Filipe Pontes, Luciano Oreggia, Pedro Cohen e Matthew Shirts

