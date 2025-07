Semana de conflito no sul da Síria deixou mais de mil mortos - Entre as vítimas, há combatentes e civis drusos de um lado, agentes de segurança do governo sírio e beduínos sunitas do outro; trégua perdura neste domingo, mas região enfrenta destruição e falta de itens básicos.Uma relativa calma voltou à província de Sueida, no sul da Síria, neste domingo (20/07), após uma semana de violência sectária entre combatentes drusos e grupos rivais que matou mais de 1.000 pessoas, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido.

A maioria das vítimas são combatentes e civis drusos – minoria religiosa derivada no século 11 do islamismo xiita, mas que não se identifica como muçulmana. Entre os mortos, há ainda agentes de segurança do governo sírio e beduínos sunitas.

No sábado, foi anunciado um cessar-fogo, depois de tentativas de acordos entre os rivais de longa data. O conflito evoluiu a ponto de envolver o governo liderado por islamistas, as forças armadas israelenses e tribos armadas de outras partes da Síria.

Israel declarou apoio aos drusos e lançou ataques aéreos contra as forças governamentais sírias na semana passada, ampliando o desafio posto ao presidente interino Ahmed al-Sharaa de reconstruir um país devastado por 14 anos de guerra, composto por um mosaico de grupos sectários e étnicos.

Domingo de cessar-fogo

O ministro do Interior, Anas Khattab, disse no domingo que as forças de segurança internas conseguiram acalmar a situação e impor o cessar-fogo, "abrindo caminho para uma troca de prisioneiros e o retorno gradual da estabilidade em toda a província".

Imagens mostraram forças do Ministério do Interior perto de Sueida, bloqueando a estrada e impedindo a chegada de grupos armados. O órgão afirmou que combatentes beduínos haviam deixado a cidade.

Moradores relatam que, apesar da trégua, a região enfrenta falta de água, eletricidade e outros serviços básicos, como assistência médica. A agência de notícias estatal síria relatou que alguns caminhões de ajuda enviados pelo governo foram barrados por facções locais.

Conflito se estende há uma semana

Os combates começaram há uma semana com confrontos entre beduínos e combatentes drusos. Damasco enviou tropas para reprimir os combates, mas elas foram acusadas de reprimir com violência os drusos.

Os drusos são uma minoria pequena, mas influente, presente na Síria, Israel e Líbano. Alguns muçulmanos sunitas radicais consideram suas crenças heréticas.

Sob o argumento de proteger os drusos, Israel bombardeou as forças do governo sírio em Sueida e atingiu o Ministério da Defesa em Damasco na semana passada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel havia exigido a desmilitarização do território próximo à fronteira, que se estende desde as Colinas de Golã ocupadas por Israel até a Montanha Drusa, a leste de Sueida.

Os Estados Unidos, apesar de aliado de Israel, disseram não apoiar os ataques.

sf (RT, AFP, ots)