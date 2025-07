Régua de tomada que suporta até 10 equipamentos está com 11% de desconto

Sabe quando você precisa ligar diversos equipamentos eletrônicos e não há tomada suficiente? O Guia de Compras UOL encontrou uma solução para isso: uma extensão com cinco tomadas, além de outras entradas USB.

De acordo com o fabricante, o produto é bivolt automático e permite carregar até dez dispositivos simultaneamente. Abaixo confira mais informações sobre o produto, as opiniões de quem comprou e também os pontos de atenção:

O que diz o fabricante Coibeu

Possui 5 tomadas de energia, 4 portas USB e 1 porta Type-C

Potência de 2.500W

Possível alimentar smartphones, tablets e computadores

Carcaça feita de plástico

Possui um chip inteligente embutido que reconhece os dispositivos conectados e fornece a carga mais rápida possível

Possui proteção contra sobrecorrente, sobretensão e contra curto-circuito

Tem interruptor que facilitando o desligamento total

Possui indicadores luminosos mostrando o status de funcionamento

Cabo de alimentação de 1,9 metros

O que diz quem comprou

A extensão de tomadas teve mais de 300 compras realizadas recentemente, segundo a Amazon. Ela possui mais de 3,7 mil avaliações e recebeu nota média de 4,8 (do total de 5).

Maravilhoso produto. Funcionou muito bem para sua proposta. Foi eliminado bastante fonte de alimentação, por conter entradas de USB. O cabo é bastante grosso e resistente. Possui botão liga e desliga. Jéssica Medeiros de Araújo

Se ajustou melhor do que o esperado para que eu precisava. Coloquei TV, videogame e carregador de controle num só lugar e com sobra para esconder e estender o fio. Alexandre

Produto top demais, chegou rápido e é muito bom, ótima qualidade, fio grosso e serve muito bem pra PC. Lucas Skar

Pontos de atenção

Apesar dos elogios, alguns consumidores pontuam que o carregamento é um pouco demorado.

Fiquei decepcionada no carregamento USB, informam que é super rápido, porém mais de 2 horas pra carregar um celular. No restante cumpre com o esperado. Sayonara Quirino

Para carregamento de iPhone no USB não rola! No mais, funciona perfeitamente. Maurício

Não sei se é por causa no número de saídas no dispositivo, mas percebi que até mesmo o notebook demora muito para carregar a bateria totalmente. Mas é um bom produto, funciona bem e muito útil pra quem precisa de muitas saídas. Ivanir Lagares

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.