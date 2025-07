Putin se reúne com assessor do líder supremo iraniano para tratar do programa nuclear

20/07/2025 12h52 O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu em Moscou Ali Larijani, assessor próximo do líder supremo do Irã, para discutir o programa nuclear iraniano, informou neste domingo (20) o Kremlin. Segundo o porta-voz Dmitri Peskov, o representante iraniano "transmitiu avaliações sobre o agravamento da situação no Oriente Médio e sobre o programa nuclear do Irã". Putin, por sua vez, reiterou as "posições conhecidas da Rússia quanto à estabilização da situação na região e à solução política para o programa nuclear iraniano", acrescentou Peskov. O encontro ocorre no momento em que, segundo uma fonte diplomática alemã ouvida pela AFP, Reino Unido, França e Alemanha planejam retomar, nos próximos dias, conversas com Teerã sobre seu programa nuclear. Informação também divulgada pela agência iraniana Tasnim, que citou uma fonte anônima. bur/jpa/mmy/mb/lm © Agence France-Presse