'Príncipe adormecido' morre após 20 anos em coma na Arábia Saudita

Al-Waleed bin Khaled bin Talal, 36, bisneto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita, morreu após duas décadas em coma. A informação foi confirmada ontem por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, por meio das redes sociais.

O que aconteceu

Acidente o deixou inconsciente aos 16 anos. Al-Waleed ficou conhecido como o "príncipe adormecido" após sofrer um grave acidente de carro em 2005, em Londres, quando tinha apenas 16 anos. Desde então, estava internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, em Riad, capital da Arábia Saudita.

Príncipe era alimentado por sonda e dependia de aparelhos para sobreviver. De acordo com o jornal Roya News, diversos médicos recomendaram desligar o suporte vital, mas seu pai recusou a sugestão.

Pequenos movimentos foram registrados em 2019. Essa foia última vez em que houve sinais de reação, com registros de pequenos movimentos dos dedos e da cabeça. No entanto, os sinais não evoluíram para uma melhora no estado de consciência.

Ele sonhava em seguir carreira militar. Al-Waleed frequentava um colégio militar na época do acidente e tinha o sonho de seguir a carreira das forças armadas. No último dia 18 de abril, completou 36 anos.

Pai lamentou a perda. O anúncio da morte foi feito ontem à tarde, pelo perfil oficial do pai no X (antigo Twitter). "Com corações cheios de fé no decreto e destino de Allah, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte do nosso amado filho", escreveu.

Líderes islâmicos manifestaram condolências. O GIC (Conselho Global de Imames), organização composta por líderes islâmicos de diversas vertentes, também se manifestou:

"De fato, pertencemos a Allah, e de fato a Ele retornaremos. [...] O GIC expressa sinceras condolências e profunda solidariedade ao Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz, a Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman e à estimada Família Real pelo falecimento de Sua Alteza Real o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud".

*Com informações de reportagem publicada em 26/04/2025

