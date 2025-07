Pelo menos 35 pessoas morrem em naufrágio no Vietnã - Barco virou na turística baía de Ha Long em meio tempestade; 10 sobreviveram e há 4 pessoas desaparecidas.Pelo menos 35 pessoas morreram e 4 continuam desaparecidas após um barco naufragar no sábado (19/07) na turística baía de Ha Long, no norte do Vietnã, de acordo com autoridades e a mídia local.

Equipes de resgate continuam as buscas neste domingo, que foram dificultadas pelo avanço do ciclone Wipha em direção à costa do país asiático.

Autoridades afirmaram que o comunicado anterior de 38 mortos e cinco desaparecidos estava incorreto.

O Wonder Sea partiu no início da tarde de sábado para uma excursão de três horas, transportando 46 passageiros e 3 tripulantes.

Uma tempestade rapidamente se instalou, com ventos fortes e chuva torrencial, disse o sobrevivente Dang Anh Tuan à agência de notícias Associated Press.

Segundo ele, os passageiros pediram para o barco voltar para a costa, mas a tripulação os tranquilizou, dizendo que estavam quase chegando ao destino, e seguiram o passeio.

"Choveu por cerca de 15 minutos e, então, o barco começou a balançar vigorosamente, mesas e cadeiras foram jogadas para todos os lados e, segundos depois, o barco virou", relatou.

"A água entrou e eu perdi toda a orientação", disse o sobrevivente. "Tentei respirar, mas mais água entrou. Respirei fundo, tirei meu colete salva-vidas e mergulhei. Vi um raio de luz e o segui para nadar para fora, escapando do barco, e então subi no barco virado para procurar ajuda", disse ele.

Tuan estava de férias com 11 amigos da universidade, dos quais apenas 3 sobreviveram. Ele sofreu apenas pequenos cortes.

Tuan e várias outras pessoas sobreviveram agarrando-se ao barco virado e às suas hélices, esperando mais duas horas até que a chuva parasse e os socorristas chegassem.

O barco foi depois rebocado para um estaleiro para investigação, com a maioria de suas janelas quebradas e danos no teto e corrimãos.

As equipes de resgate recuperaram 11 sobreviventes, mas um deles morreu no hospital devido a ferimentos, informou o jornal local VNExpress.

O jornal informou que a maioria dos passageiros eram turistas de Hanói, incluindo cerca de 20 crianças.

As operações de busca e resgate continuam, em uma corrida contra o tempo diante do avanço do tufão Wipha.

Espera-se que o ciclone, que ganhou força após cruzar as Filipinas na última sexta-feira, chegue ao sul da China neste domingo e atinja a costa do Vietnã no início da próxima semana.

sf (AP, DW)