Irina-Camelia Begu é campeã do WTA 250 de Iasi

A tenista romena Irina-Camelia Begu, número 110 do mundo, foi campeã neste domingo (20) do WTA 250 de Iasi, disputado no saibro, ao derrotar na final a suíça Jil Teichmann (N.102).

Jogando em seu país, Begu selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 7-5, em uma hora e 33 minutos.

Este é o sexto título na carreira da romena de 34 anos, que foi campeã do Brasil Tennis Cup de Florianópolis em 2016.

Ela também levantou o troféu nos torneios de Tashkent (2012), Seul (2015), Bucareste (2017) e Palermo (2022).

-- WTA 250 de Iasi --

- Simples feminino - Final:

Irina-Camelia Begu (ROM) x Jil Teichmann (SUI) 6-0, 7-5

bds/dr/cl/cb

© Agence France-Presse