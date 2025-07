Irã pode realizar negociações nucleares com potências europeias na próxima semana, diz agência

DUBAI (Reuters) - Irã, Reino Unido, França e Alemanha poderão manter conversações na próxima semana sobre o programa nuclear de Teerã, informou a agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim neste domingo, após as advertências dos três países europeus de que a não retomada das negociações levaria à reimposição de sanções internacionais ao Irã.

"O princípio das conversações foi acordado, mas as consultas continuam sobre a hora e o local das conversações. O país no qual as negociações poderiam ser realizadas na próxima semana ainda não foi finalizado", informou Tasnim, citando uma fonte informada sobre o assunto.

O relato sobre as possíveis conversações ocorre alguns dias depois que os ministros das Relações Exteriores das chamadas nações do E3, bem como a chefe de política externa da União Europeia, realizaram sua primeira reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, desde que Israel e os EUA atacaram as instalações nucleares iranianas há um mês.

Os três países europeus, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo nuclear de 2015 firmado com o Irã -- do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018 -- que suspendeu as sanções ao país do Oriente Médio em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O E3 disse que restauraria as sanções da ONU sobre Teerã por meio do chamado "mecanismo snapback" até o final de agosto se as negociações nucleares que estavam em andamento entre o Irã e os EUA antes da guerra aérea entre Israel e Irã não forem retomadas ou não produzirem resultados concretos.

"Se a UE/E3 quiserem ter um papel, devem agir de forma responsável e deixar de lado as políticas desgastadas de ameaça e pressão, incluindo o 'snapback', para o qual não têm absolutamente qualquer base moral e legal", disse Araqchi no início desta semana.

O mecanismo snapback pode ser usado para restaurar as sanções da ONU antes que a resolução do Conselho de Segurança da ONU que consagra o acordo expire em 18 de outubro.

Antes da guerra entre Israel e Irã, Teerã e Washington realizaram cinco rodadas de negociações nucleares mediadas por Omã, mas enfrentaram grandes obstáculos, como o enriquecimento de urânio no Irã, que as potências ocidentais querem reduzir a zero para minimizar qualquer risco de utilização em armas.

Teerã afirma que seu programa nuclear é destinado exclusivamente a fins civis.

(Reportagem da Redação Dubai)