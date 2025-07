Hidratante restaurador promete aumentar produção de colágeno; veja opiniões

Se você está em busca de um hidratante para revitalizar sua pele e acabar com aquele aspecto seco e repuxado, uma opção que faz sucesso na Amazon é o hidratante corporal restaurador diário, da marca Bepantol Derma. Recomendado para todo tipo de pele, ele registrou mais de cem compras recentemente.

Segundo a marca, a loção tem textura leve, não oleosa e de rápida absorção, o que ajuda a acalmar e suavizar a pele. A seguir, o Guia de Compras UOL mostra características desse produto e avaliações de compradores.

O que diz a fabricante

Hidratação imediata e duradoura por até 48 horas

Composto por ingredientes como dexpantenol, niacinamida, glicerina, isoestearato isopropílico, óleo de argan e manteiga de karité

Não possui cheiro

Indicado para todos os tipos de pele

Promete aumentar produção de colágeno, além de melhorar a elasticidade, força e resistência da pele

O que diz quem comprou

O hidratante tem mais de 6,3 mil avaliações na Amazon e recebeu nota média de 4,8 (do total de 5). 87% dos avaliadores deram nota 5 para o produto. Os compradores elogiam principalmente pelo poder de hidratação.

Grávida usando o hidratante Corporal Restaurador Diário, da marca Bepantol Derma Imagem: Ana Lais/ Reprodução Amazon

(...) Hidrata bem e a textura é superlevinha. Ele é fácil de espalhar e realmente não deixou minha pele grudenta. Minha pele costuma ficar ressecada e coça muito em dias quentes e esse aqui resolveu muito minha situação. A pele do meu rosto é oleosa e também uso este hidratante no rosto à noite, e ele hidrata muito, deixa a pele com um glow sem deixar oleoso, fica sequinha e hidratada como eu gosto. Não me causou mais espinhas e continuo usando porque minha pele se adaptou muito bem (...) Natalí Araújo

A pele fica maravilhosa. Hidratada sem nada de oleosidade. sem perfume. LB

Produto bom, o que mais gostei foi o local da saída do creme que é bem pequeno, ajuda a economizar produto Ruanda

Produto bom, o que mais gostei é que não tem cheiro, para quem tem filho e esposo que tem alergia a cheiros é ótimo poder voltar a usar hidratante diariamente Fernanda Carvalho

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores ressaltam que a textura é mais líquida do que eles imaginavam.

Hidrata bem, mas eu não gostei a textura dele é quase líquida e demora muito a sumir na pele. Não tem cheiro nenhum o que também achei um ponto negativo. Para quem gosta desse tipo de creme pode valer a pena Zaira

É a primeira vez que comprei esse, estou acostumada a usar o Derma para lábios, e outros da linha, mas achei esse muito líquido. Mas estou usando para ver se realmente hidrata Silvana

Achei muito ralo, para um produto para pele seca. Poderia ser mais espesso Talita Lima Moreira

