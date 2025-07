Governo sírio anuncia o fim dos combates em Sueida; EUA exigem bloqueio de 'jihadistas violentos'

Após uma semana de confrontos sangrentos entre facções drusas e milicianos beduínos sunitas, as autoridades sírias anunciaram, neste domingo (20), o fim dos combates na cidade de Sueida, no sul do país. O conflito, apoiado nos primeiros dias por tropas do governo, deixou mil mortos, milhares de feridos e dezenas de desaparecidos. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 87 mil pessoas foram deslocadas da região.

Com informações do correspondente da RFI em Beirute, Paul Khalifeh

A cidade de Sueida foi retomada por grupos drusos, uma semana após o início de confrontos com facções locais. No sábado (19), os combatentes drusos repeliram os grupos armados rivais, depois que o governo sírio anunciou um cessar-fogo.

Em menos de uma semana, os confrontos na região deixaram mil mortos. Porém, os combates continuam no restante da província de Sueida, onde os drusos ainda enfrentam beduínos e integrantes de forças tribais sunitas vindos de outros pontos do país.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio exigiu que governo sírio impeça chegada de "jihadistas violentos" ao sul do país

Emergência humanitária

Atualmente, uma calma precária parece ter se instalado em Sueida e seus arredores. Depoimentos de moradores e de ONGs descrevem o quadro catastrófico da situação humanitária na cidade, agora devastada.

Dezenas de casas e lojas foram incendiadas por milicianos beduínos, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). O principal hospital está sobrecarregado e foi transformado em necrotério improvisado, abrigando dezenas de corpos não identificados e que serão enterrados, temporariamente, em uma vala comum.

A população está abandonada à própria sorte, sem água, comida ou eletricidade, em uma cidade onde o abastecimento foi coratado por vários dias. Se o cessar-fogo for consolidado, o grande desafio será estabelecer um sistema de distribuição de ajuda emergencial aos moradores e preparar o realojamento de dezenas de milhares de deslocados que perderam tudo.