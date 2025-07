Governador do ES, favorito ao Senado, se diz contra impeachment de Moraes

Personagem central na política brasileira, o ministro Alexandre de Moraes vira justificativa do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, arquirrival de Jair Bolsonaro e tem sua expulsão do Supremo como palavra de ordem para a direita. Mas, na avaliação de Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, não há motivo para afastamento.

A opinião dele importa, se forem considerados os rumos de sua trajetória futura. Dono de um mandato com bons indicadores na economia e segurança pública, Casagrande lidera as pesquisas para o Senado. São os senadores que decidem numa eventual abertura de processo de impeachment.

Mas o governador afirma que no cenário atual não cabe afastamento de Moraes. "Não vejo nenhuma razão para que isso [impeachment] aconteça."

Casagrande também falou sobre segurança pública. Ele tem posições firmes: é contra a progressão de regime para condenados por assassinato e defende dar poder de polícia às guardas municipais. Lula também foi assunto da conversa. O governador avalia que o presidente falha em aconvencer a sociedade que tem responsabilidade com as contas públicas. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Para Casagrande, não há motivos para impeachment de Alexandre de Moraes Imagem: Reprodução/TV Justiça

Contra impeachment de Moraes

O governador do Espírito Santo considera não haver motivos ou fatos que justifiquem afastar ministros do STF. Casagrande ressalta que nenhum agente público está imune de impedimento. Mas ele diz que é contra afastar ministros por questões ideológicas.

Questionado se há elementos para o impeachment de Alexandre de Moraes, o governador responde que não. Ele diz que não decidiu se será candidato. Mas as pesquisas o encorajam. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas coloca Casagrande com 49,2%, mais do que o dobro do segundo colocado. A chance de se eleger é ainda maior porque em 2026 estão em disputa duas vagas por estado.

A princípio não vejo nenhuma razão para que isso [impeachment] aconteça.

Sem compromisso fiscal

Para ele, que faz parte da base governista, assim como seu partido (o PSB), o Brasil não consegue transmitir credibilidade nas contas públicas. Casagrande diz que Executivo, Legislativo e Judiciário dificultam o progresso do país por gastar demais mirando interesses próprios.

O que a gente assistiu nesses últimos anos foi a incapacidade do governo central de dar uma demonstração clara de que o Brasil está caminhando para a estabilidade fiscal.

O governador inclui o Legislativo nesta análise. Na avaliação dele, senadores e deputados aprovam leis contra o equilíbrio fiscal. Ele cita salários mínimos para categorias como professores e o avanço do Congresso sobre orçamento na questão das emendas parlamentares.

Nós temos hoje um presidencialismo de fachada.

O Judiciário também é alvo de suas críticas. Ele reclama que é os magistrados são corporativistas e trabalham para criar penduricalhos.

O que a gente assiste no Poder Judiciário sempre são medidas que acabam trazendo privilégios para o Poder Judiciário.

Casagrande diz crer que Lula não terá força política para obter uma aliança robusta para a reeleição Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Poder de polícia para guardas municipais

Casagrande diz que as guardas municipais já atuam como polícia. Ele defende que esta realidade seja reconhecida e amparada por uma legislação. Acrescenta que a medida serviria para articular o trabalho das forças de segurança pública nos três níveis: municipal, estadual e federal.

Eu sou inclusive defensor que a gente tenha também a votação da PEC das guardas municipais para que elas tenham poder de polícia.

Sem progressão de regime para assassinos

O governador tem posições diferentes do que pensa considerável parte da esquerda a respeito de progressão de regime para condenados por homicídio. Casagrande é contra o benefício. A posição dele é ainda mais enfática quando o assassinato ocorre por ordem de facção criminosa.

Ele afirma que as autoridades reduzirem ou acabarem com progressão de pena é sinal claro de não tolerar homicídios. Casagrande diz que é importante respeitar os direitos humanos, mas é crucial dar resposta a quem sofreu a agressão ou à família da vítima.

Eu sou amplamente a favor de você não ter progressão de pena para homicida.

Renato Casagrande é líder das pesquisas para o Senado pelo Espírito Santo Imagem: Divulgação

Em defesa da PEC da Segurança

Casagrande tem bons resultados para apresentar na segurança pública. No primeiro mandato como governador, em 2011, o Espírito Santo tinha 56,4 homicídios por 100 mil habitantes. Agora, o indicador é de 17,6 por 100 mil moradores.

Ele é favorável à PEC da Segurança Pública e contra o argumento de que tira a autonomia dos governadores. Casagrande diz que é correto o governo federal articular com os estados procedimentos iguais, metodologia semelhantes, troca de informações. O governador afirma ainda que sua equipe examinou a proposta e não encontrou problemas.