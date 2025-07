Ex-advogado pede divulgação de outros materiais de Epstein

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Um dos ex-advogados de Jeffrey Epstein pediu, neste domingo, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos libere registros adicionais de sua investigação sobre tráfico sexual e instou o governo a conceder imunidade à ex-namorada de Epstein para que ela possa testemunhar sobre os crimes.

Em uma entrevista à Fox News Sunday, Alan Dershowitz disse que as transcrições do grande júri que a procuradora-geral Pam Bondi pediu a um juiz federal na sexta-feira para liberar não conteriam os tipos de informações que os partidários do presidente Donald Trump estão buscando, como os nomes da clientela de Epstein.

"Acho que o juiz deveria liberá-las, mas elas não estão nas transcrições do grande júri", disse Dershowitz na Fox.

"Eu vi alguns desses materiais. Por exemplo, há um relatório do FBI sobre entrevistas com supostas vítimas em que pelo menos uma das vítimas cita nomes de pessoas muito importantes", disse ele, acrescentando que esses nomes foram suprimidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem sofrido pressão crescente de seus apoiadores para divulgar informações adicionais relacionadas à investigação do governo sobre o tráfico sexual de Jeffrey Epstein, que morreu por suicídio em uma prisão de Manhattan em 2019 enquanto aguardava julgamento.

No início deste ano, Bondi prometeu que o departamento divulgaria materiais adicionais, incluindo "muitos nomes" e "muitos registros de voos".

O departamento voltou atrás nessa promessa no início deste mês, depois de divulgar um memorando conjunto com o FBI que jogou água fria nas teorias de conspiração de longa data sobre Epstein, dizendo que não havia "nenhuma lista de clientes incriminadora" ou qualquer evidência de chantagem.

O memorando também apoiou uma investigação anterior do FBI que concluiu que Epstein morreu por suicídio e não foi assassinado em sua cela.

Bondi e o diretor do FBI, Kash Patel, enfrentaram uma reação crescente dos partidários de Trump desde a publicação do memorando, o que levou Trump a ordenar, na semana passada, que o departamento solicitasse a um tribunal a liberação das transcrições do grande júri do caso Epstein.

Na sexta-feira, o governo dos EUA apresentou uma moção em um tribunal federal de Manhattan para liberar as transcrições do grande júri nos casos de Epstein e da ex-associada Ghislaine Maxwell.

Maxwell foi condenada em 2021 por cinco acusações federais relacionadas ao seu papel no abuso sexual de meninas menores de idade por Epstein. Maxwell está apelando de sua condenação e sentença de 20 anos de prisão para a Suprema Corte dos EUA.

A divulgação dos documentos do grande júri pode ficar aquém do que muitos dos partidários de Trump buscaram, incluindo arquivos de casos mantidos pelo governo, e um juiz pode rejeitar o pedido do governo para tornar as transcrições públicas.

Dershowitz disse no domingo ao programa "Fox News Sunday" que as informações que Bondi não solicitou que fossem reveladas seriam "muito mais informativas e muito mais relevantes".

Ele acrescentou que o governo também deveria conceder imunidade a Maxwell para que ela pudesse testemunhar perante o Congresso sobre o conhecimento que ela tem dos supostos crimes de Epstein.

"Ela sabe tudo. Ela é a Pedra de Roseta", disse ele sobre Maxwell.

"Se lhe fosse concedida imunidade de uso, ela poderia ser obrigada a testemunhar."