'Qualquer coisa faz queimar', diz pesquisadora de Oxford sobre Amazônia

Para a bióloga Erika Berenguer, pesquisadora das universidades de Oxford e Lancaster que há mais de 15 anos estuda as causas e efeitos das queimadas na Amazônia, o fogo na floresta não só veio para ficar, como deve se agravar. Dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) reforçaram o alerta da cientista, apontando os incêndios florestais como causa principal do aumento do desmatamento na Amazônia no primeiro semestre de 2025, após dois anos de queda.

"É uma mudança de padrão em uma geração. Com as mudanças climáticas e a redução da cobertura vegetal, a floresta está tão seca que se tornou uma paisagem inflamável", afirmou em entrevista ao Ecoa.

Segundo Erika, no longo prazo a Amazônia tende a se tornar uma floresta menos densa, com grande perda de biodiversidade e um colapso nos estoques de carbono.

Além de ações concretas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, como a não exploração de novos poços de petróleo, Erika defende que o país implemente medidas para lidar com as diferentes origens do fogo, como o combate firme ao desmatamernto ilegal, o incentivo a novas técnicas de gerenciamento de pastagens e o apoio financeiro aos pequenos agricultores.

Não podemos tratar o fogo como um problema único. Ele envolve diferentes atores e necessita de um cardápio de soluções, que precisam mudar com o tempo.

Leia a seguir a entrevista, editada para ficar mais concisa.

Erika Berenguer é pesquisadora das universidades de Oxford e Lancaster, ambas no Reino Unido Imagem: Adam Ronan/Rede Amazônia Sustentável

A Amazônia tem enfrentado nos últimos anos as piores secas da sua história, tanto em intensidade quanto duração. É a força do fenômeno El Niño (aquecimento das águas do Oceano Pacífico) que está causando isso?

O El Niño mais forte de que se tem notícia foi em 1998. Você teve uma menor entrada dos ventos alísios, que vêm do Atlântico para o continente, e com isso menos umidade na bacia amazônica, o que gera uma seca maior. Naquele ano tivemos os primeiros mega incêndios na Amazônia, inclusive o de Roraima, que até levou o [então presidente] Fernando Henrique a chamar o cacique Cobra Coral para tentar fazer chover. Aí veio o El Niño de 2015 que deixou o de 1998 no chinelo. Foi o segundo mais forte da história, mas os incêndios foram ainda maiores, alguns queimando mais de 100 mil hectares de floresta.

Já o de 2023 não foi um El Niño forte, então por que houve uma seca tão grande? Temos dois fatores contribuindo para exacerbar a seca causada pelo El Niño. O primeiro são as mudanças climáticas que, na Amazônia, levam sim a aumento de temperatura, mas principalmente a uma mudança no regime de chuvas, reduzindo a precipitação e deixando a bacia amazônica toda mais seca. Na parte sul da bacia, há regiões em que o período de estiagem já dura duas semanas a mais do que na média histórica.

O segundo fator é o desmatamento. Cerca de metade da precipitação que cai na Amazônia é gerada pela própria floresta. As imagens que vemos de uma névoa subindo de manhã cedo da floresta, que chamamos de evapotranspiração, é simplesmente água lançada pelas árvores na atmosfera que forma os rios voadores, gerando as chuvas e levando umidade para o resto do país. Se a gente tem menos floresta por causa do desmatamento, vamos ter menos chuva. Soma-se a isso o efeito das mudanças climáticas e a seca causada pelo El Niño, você tem o combo da hecatombe. É por isso que em 2023 houve aquela seca extrema, com os rios muito secos, toda a fumaça, e isso vai continuar acontecendo.

Um El Niño como o de 1998 é um evento climático extremo e seus impactos eram raros, mas agora não é tão difícil ter impactos tão grandes, porque as condições básicas mudaram. Por exemplo, uma pessoa que entra em contato com um fungo, se está com uma boa imunidade, vai ter sintomas leves. Agora, se a pessoa for imunossuprimida por qualquer motivo, vai ter uma super doença, com sintomas bem mais fortes. Com as mudanças climáticas e o desmatamento, a Amazônia está ficando cada vez mais imunossuprimida.

Isso significa que o fogo na Amazônia veio para ficar?

Falando de curto e médio prazo, vamos continuar tendo uma Amazônia que pega fogo. A floresta está tão seca que qualquer coisa faz queimar, é uma paisagem inflamável. E fenômenos como o El Niño tendem a gerar impactos cada vez maiores. É uma mudança dentro de uma geração, algo impensável na minha infância. Tínhamos uma floresta que evolutivamente não pegava fogo e que agora queima. Com essa mudança de padrão, é muito importante entender como as áreas degradadas pelo fogo se recuperam ou não no longo prazo, o que já é foco de algumas das nossas pesquisas.

Os ecossistemas resistentes ao fogo são aqueles que evoluíram com o fogo. No Brasil, o Cerrado é um exemplo clássico. Em outros lugares, como Califórnia (EUA), Canadá, a região do Mediterrâneo, Portugal, Espanha e Grécia, você tem florestas em que o fogo ocorre naturalmente de tempos em tempos. É claro que as mudanças climáticas aumentaram a frequência e intensidade dos incêndios, mas são ecossistemas que evoluíram com isso e criaram adaptações. Você tem espécies com sementes que brotam e dão flor depois que o fogo passa, ou árvores com uma casca grossa que funciona como isolamento térmico, protegendo o cerne da planta mesmo no calor extremo.

No caso da Amazônia e também da Mata Atlântica, são ecossistemas sensíveis ao fogo, que precisam de muita chuva. A floresta não criou um mecanismo de proteção ao fogo porque nunca teve essa pressão, não tem fogo na sua história. A casca das árvores da Amazônia, por exemplo, é super fina, são milímetros. Por que você vai desenvolver uma defesa para uma coisa que não existe?

E quais são as consequências dessa baixa resiliência no longo prazo?

É bem problemático, porque isso pode causar uma mudança muito grande na biodiversidade que existia ali antes do fogo. Você vai ter um outro tipo de formação vegetal, com maior ocorrência das espécies que chamamos de pioneiras, que são as primeiras a chegar depois de um distúrbio e conseguem crescer bem. A Amazônia passaria a ser uma floresta mais aberta, não chega a ser uma savana, mas é menos densa, com espécies que são nativas e que conseguem lidar melhor com mais seca.

O problema é que mesmo essas espécies pioneiras têm um tempo de vida de 50 a 150 anos, então é um processo muito lento. Não dá pra fazer uma engenharia da floresta para que em 10 anos ela possa voltar ao normal. Inclusive, há vários estudos que mostram que metade das árvores da Amazônia com 30 centímetros de circunferência ou mais tem 400 anos. Para voltar ao estágio de antes do fogo, são escalas temporais que vão muito além da capacidade humana de intervenção. Isso causaria enormes impactos para a conservação da biodiversidade, além de um colapso nos estoques de carbono, gerando grande emissão de gases do efeito estufa na atmosfera.

Você publicou com um grupo de cientistas um artigo na revista Nature que alerta para esse cenário irreversível de colapso do ecossistema da floresta, também chamado de ponto de não retorno. Hoje o quão próximos estamos dele?

Tem três fatores que levam ao chamado ponto de não retorno: o desmatamento, as mudanças climáticas e o fogo, ainda muito negligenciado. É como se estivéssemos dirigindo uma Ferrari, num lugar escuro e com o farol quebrado, em direção a um precipício que está ali na frente em algum lugar. A gente não sabe se esse precipício está em 20% ou 25% de perda da cobertura florestal, mas sabemos que ele está à frente. Então me pergunto: será que isso importa, saber se é 20%, 21% ou 25%? Isso não me parece do interesse da sociedade brasileira.

Essa discussão do ponto de não retorno pode ter um valor intelectual para a academia, mas para a sociedade, para a tomada de decisão nas políticas públicas, o que importa é saber que esse ponto está cada vez mais próximo e que temos três fatores atuando concomitantemente para nos levar a esse abismo. Mesmo assim, a gente vai escolher o caminho do abismo?

É importante também reforçar que, enquanto a gente discute muito sobre desmatamento e mudanças climáticas, a questão do fogo tem tido menos enfoque, seja de pesquisa, de políticas públicas, de verbas. O fogo ainda é muito negligenciado como um dos problemas dessa Ferrari andando no escuro com o farol quebrado, em direção ao precipício.

O governo federal tem anunciado medidas para prevenção e combate a incêndios, como a criação de comitê nacional, aumento de brigadistas, apoio aos planos regionais de prevenção e manejo integrado do fogo. Na sua visão, as medidas tomadas até aqui serão suficientes para conter ou reverter essa tendência?

Reverter, não, mudar a velocidade do crescimento, acredito que sim. Todas essas medidas são extremamente importantes para lidar com o problema. Só o fato de o governo estar aceitando o problema já é um primeiro passo, agindo contra ele, é outro. Isso é essencial para lidar com o fogo na Amazônia, mas esses passos têm que se tornar política de estado, não de governo, porque o governo muda, e vimos que quando muda podemos ter uma erosão do arcabouço legal de regularização ambiental. Precisamos de uma política de estado que entenda que, dada as mudanças climáticas e o desmatamento até agora, a situação não tem como ser revertida e vai piorar. Precisamos de pontos de inflexão para evitar que o problema tome o pior dos rumos possíveis.

E, veja bem, a gente não consegue reverter não por culpa do estado ou de certos atores, e sim por causa das mudanças climáticas. O gás carbônico tem uma vida na atmosfera de centenas de anos, então não temos como resolver isso em 10 anos. Precisamos frear imediatamente as emissões de combustíveis fósseis mundialmente para ter um melhor futuro das nossas condições climáticas, reduzindo assim os incêndios na Amazônia.

Localmente, o que o Brasil pode fazer em relação a esse super problema? Colocar essas políticas públicas em prática e também pensar em soluções novas, testando em diferentes escalas para a Amazônia e outros biomas também, porque o problema vai se acentuar com o tempo e a gente precisa de soluções que mudem com o tempo. Também temos que entender que certas soluções são cabíveis em certos contextos e não em outros. Não existe solução única para o problema do fogo na Amazônia, precisamos de um cardápio de soluções.

Você tem estudado e defendido um conjunto soluções capazes de lidar com esses diferentes contextos e origens do fogo, como o desmatamento, o manejo de pastagens e o roçado. Pode comentar sobre elas?

Sim, a gente não pode tratar o fogo como um problema único. Ele envolve diferentes atores e por isso necessita de diferentes soluções. Com relação à queima pelo desmatamento, a solução é muito clara: combater e reduzir. Os dados mostram que 96% a 99% do desmatamento na Amazônia é ilegal, ou seja, falamos de crime ambiental. Se a pessoa já está fazendo algo ilegal, não vai se preocupar em tomar qualquer medida para prevenir que o fogo escape para dentro da floresta. Por isso, tem que haver uma fiscalização que não seja volátil, de acordo com o governo, e sim um programa do estado brasileiro.

No caso das pastagens, o fogo é usado para gerar cinzas que ajudam a fertilizar e aumentar o capim em solos que já estão muito utilizados e empobrecidos. Existem técnicas agronômicas já implementadas em algumas regiões para aumentar a produtividade sem precisar usar o fogo. Você tem aplicação por drone de fertilizantes e pesticidas que impedem o crescimento de arbustos e aumentam a quantidade de capim disponível. São alternativas ao fogo, mas que têm outros impactos associados, por isso é muito importante medir e avaliar esses impactos. Existem também plantios consorciados de espécies ricas em proteína, assim você pode ter menos capim e esses arbustos conseguem suprir as necessidades proteicas dos animais.

Com relação ao roçado, que muitas vezes surge no debate como o vilão da história, é muito importante entender que falamos de uma agricultura de subsistência. A pessoa faz o roçado para produzir a macaxeira, a farinha, ou ela passa fome, então é uma questão de segurança alimentar. E também de justiça climática, pois as populações tradicionais e os pequenos produtores que dependem da agricultura familiar certamente não são quem mais contribuiu com as emissões que causam as mudanças climáticas. Pelo contrário, essas populações têm historicamente um papel importante em manter a floresta em pé.

Qualquer solução nessa frente precisa levar isso em conta. Hoje existem alguns programas interessantes de mecanização do roçado, uso de máquinas modificadas, mas pode ser difícil dar escala porque os equipamentos são caros e não funcionam em todos os lugares. Outra proposta que defendo há algum tempo é a criação de uma bolsa-defeso florestal, nos moldes do seguro-defeso que é pago aos pescadores para não pescarem na época de reprodução dos peixes. Na floresta, seria um benefício pago em anos de seca extrema, para que as famílias que dependem do roçado não queimem nesse período. O governo já tem o cadastro dessas famílias, então seria algo simples de implementar e poderia ser testado, por exemplo, nas reservas extrativistas.

Este é um ano de protagonismo máximo do Brasil na agenda climática global, com a realização da COP 30 e um mandato para direcionar a pauta antes, durante e após a conferência. Na sua visão, qual deve ser a grande prioridade ambiental do país nesse momento?

Dizer não à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Essa é a medida concreta que a gente pode tomar para evitar jogar mais gases do efeito estufa na atmosfera. Essas emissões advindas do nosso país vão levar a um enfraquecimento da floresta, agravando as mudanças climáticas que levam à redução de precipitação e, portanto, a mais incêndios florestais. Se a gente quer mostrar efetivamente que somos uma nação verde, a maior contribuição que podemos dar é dizer não a novos poços de petróleo no país.

Usar o desenvolvimento social da nossa população como razão para a exploração de novos poços é negacionismo climático, porque essas populações vão ser as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Quanto mais vulnerável socioeconomicamente uma população, mais afetada ela vai ser pelas mudanças climáticas. Falar que novas explorações vão levar à riqueza é tapar o sol com a peneira ou, como dizemos na academia, simplesmente negar as evidências.