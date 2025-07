Eduardo Bolsonaro diz que não renunciará ao mandato de deputado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou hoje que não vai renunciar ao cargo. Em março, o parlamentar e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu licença do mandato, cujo prazo termina hoje, e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.

O que aconteceu

Deputado afirmou durante uma live que vai conseguir "levar o mandato" por mais três meses. "Eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar meu mandato, pelo menos, até os próximos três meses", disse na transmissão divulgada em seu canal no YouTube.

Licença de 120 dias do parlamentar termina hoje, mas recesso do Congresso e limite de faltas permitidas pela Câmara devem adiar a decisão sobre a possível perda de mandato do deputado. As sessões na Câmara só voltam em 4 de agosto.

Caso não renuncie oficialmente ao mandato até amanhã, Eduardo voltará a receber salário de R$ 46,3 mil como deputado. Seu retorno como parlamentar é automático, não sendo necessária nenhuma formalidade, segundo a Câmara dos Deputados.

Mesmo que não retorne ao Brasil, ele não corre o risco de perder o mandato agora. A punição só ocorre se o número de faltas ultrapassar um terço das sessões plenárias no ano. Até o momento, Eduardo acumula quatro faltas não justificadas no site da Câmara. "[São] 44 sessões ainda [às quais ele pode faltar]", disse seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ, na última quinta-feira.

Durante a semana, Eduardo indicou que abriria mão do mandato. "Não vejo a possibilidade de eu voltar agora, porque, se eu voltar, o Alexandre vai me prender", disse em entrevista à Folha de S.Paulo. "Só preciso me pronunciar definitivamente após o recesso. Tenho a opção de não renunciar, deixar o tempo correr e perder o mandato por falta", acrescentou.