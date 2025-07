Desabamento de arquibancada em show no interior de SP deixa 60 feridos

O desabamento de uma arquibancada montada para um rodeio deixou ao menos 60 pessoas feridas na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 22h48 de sábado (19) na Expo Eldorado.

Por meio de nota encaminhada à Agência Brasil, a prefeitura da Estância Turística de Eldorado informou que, das 60 pessoas que receberam atendimento médico, 20 casos foram classificados como de emergência. Desse total, dez pacientes precisaram ser transferidos para hospitais da região, sendo que seis foram encaminhados ao Hospital Regional de Registro, dois para o de Pariquera-Açu e dois para o Hospital de Jacupiranga.

Na noite de ontem, a Expo Eldorado promoveria um show da dupla sertaneja Gian e Giovani. A dupla manifestou sua solidariedade às vítimas e disse que vai remarcar o show, que precisou ser cancelado.

"Infelizmente aconteceu um acidente com a arquibancada. Todas as vítimas foram socorridas rapidamente. Será remarcada uma nova data", disseram eles, em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. "E boa recuperação a todos", desejaram.

Em sua rede social, o prefeito Noel Castelo informou que este "foi um momento muito triste" e que a prefeitura está tomando as providências para dar atendimento às vítimas.

Segundo a organização da Expo Eldorado, não houve mortes e toda a programação prevista para este domingo (20) foi cancelada. "Isso inclui o almoço, as atividades da tarde e o show da noite", informou a Expo Eldorado, em comunicado.

Os organizadores destacaram que estão tomando as providências necessárias para dar assistência às vítimas. "Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar da população", diz o trecho do comunicado.

A prefeitura informou que uma investigação vai analisar as causas do ocorrido e identificar os responsáveis pelo acidente.