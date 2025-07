Torres de vento e muros altos: Velha Dubai ensina a amenizar calor extremo

Emirados Árabes Unidos registraram temperaturas mais elevadas já documentas neste verão. A arquitetura histórica da Velha Dubai, entretanto, ensina meios de refrescar a cidade.

O que aconteceu

Para conseguir reduzir o calor, a cidade vem implementando uma série de técnicas. Segundo a rede britânica BBC, táticas usadas para manter frescas as casas antigas do centro histórico de Dubai estão servindo de inspiração para projetos contemporâneos que visam aliviar as temperaturas cada vez mais altas.

As vielas do Al Fahidi, bairro histórico que faz parte da Velha Dubai, são um refúgio àqueles que buscam refresco. Com muros altos, as ruas estreitas oferecem sombras que dão o alívio necessário aos pedestres.

O calor do deserto fez com que a população procurasse meios de abaixar a temperatura. Torres de vento de quatro andares foram construídas para resfriar as casas do bairro. A estrutura das torres gerencia o fluxo de ar e ajuda a combater o calor, captando o ar de fora e expulsando o ar quente de dentro por meio de suas fendas.

Pessoas se refrescam na praia de Umm Suqeim, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no dia de maior calor já registrado para o mês de maio no país --51,6 ºC Imagem: Giuseppe Cacace - 23.mai.2025/AFP

Torres que ficam no topo das construções criam ventilação e resfriamento naturais. O ar mais fresco é capturado em altitudes mais elevadas e redirecionado para o interior do edifício. Segundo a BBC, em alguns casos, esse efeito é suficiente para reduzir as temperaturas internas em quase 10°C. A alternativa também é utilizada em outros países com temperaturas escaldantes, como o Irã.

As casas também eram construídas para aguentar o calor. As residências contavam com pátios fechados e janelas de treliça chamadas de Mashrabiya, que controlam a entrada de iluminação. Os corredores e cômodos, assim como as tintas e os materiais usados na construção, também eram cuidadosamente escolhidos, com o objetivo de refrescar o ambiente.

Junto à estrutura construída, a vegetação também era estrategicamente posicionada. Palmeiras altas, por exemplo, eram escolhidas para formar sombras nas residências.

Exemplo de Mashrabiya, janela de treliça usada em diferentes países do Oriente Médio Imagem: Phileon via Wikimedia Commons

Técnicas antigas influenciam novas estruturas

Com a crescente tecnologia, Dubai une técnicas seculares a ideias atuais. Projetos que buscam o resfriamento passivo e suficientemente resistentes às ondas de calor são cada vez mais significativos. Especialistas estão recorrendo às ruas da Velha Dubai para terem inspiração de saídas que podem ser aplicadas no ambiente urbano.

As torres de vento, por exemplo, têm sido amplamente adotadas em edifícios modernos. Mesquitas tradicionais e complexos luxuosos, como o Madinat Jumeirah, utilizam a estrutura para resfriar seus interiores.

As abordagens são vistas como alternativas ao ar-condicionado, amplamente utilizado no país. Segundo a BBC, o aparelho é responsável por mais de 70% do consumo de eletricidade. Conforme a emissora, a cidade de Masdar, nos arredores de Dubai, colocou em prática diferentes abordagens para resfriamento passivo —reduzindo o consumo geral de energia em 38,4%.

Por serem de baixo custo e de baixa tecnologia, as técnicas são fáceis de replicar e podem se espalhar pelo mundo. Segundo especialistas, elas podem indicar um caminho promissor para redução da sensação térmica sem gerar um aumento no gasto de energia elétrica.