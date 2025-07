Como abrir uma empresa em 6 passos? Veja as dicas de especialistas

Abrir uma empresa requer planejamento prévio, que envolve desde avaliar a viabilidade da ideia de negócio até estipular os preços dos produtos ou serviços.

O UOL Economia conversou com especialistas que detalham o que é preciso fazer para tirar uma ideia do papel e começar a empreender.

1 - Avalie se a ideia de negócio representa, de fato, uma oportunidade.

É muito comum que o empreendedor se encante com uma ideia e parta para a ação. Mas é preciso avaliar aspectos fundamentais, observa Lucimar Dantas, professora de empreendedorismo em negócios e head do Hubs do Ibmec-RJ. "Muitas vezes, a ideia aponta para um problema real, mas isso, por si só, não justifica a criação de uma empresa, que precisa oferecer uma solução e gerar lucro com sua operação", observa Dantas.

2 - Saiba primeiro o tipo de negócio que quer abrir

Caso o empreendedor ainda não tenha uma ideia de negócio em mente, é preciso analisar em qual ramo ou setor se quer atuar. Para auxiliar no processo, o Sebrae, por exemplo, dispõe de um site com mais de 300 ideias de negócios (veja aqui). O empreendedor também deve definir se quer ter um negócio próprio ou uma franquia, já que cada modelo tem características diferentes. Também é preciso definir o tipo de empresa que se quer abrir. Veja abaixo alguns mais conhecidos.

MEI (microempreendedor individual): o faturamento limite do MEI é de R$ 81.000 por ano ou proporcional à quantidade de meses no ano de abertura (R$ 6.750,00 mensais). Porém, nem todo mundo pode ser MEI - veja a lista completa aqui.

o faturamento limite do MEI é de R$ 81.000 por ano ou proporcional à quantidade de meses no ano de abertura (R$ 6.750,00 mensais). Porém, nem todo mundo pode ser MEI - veja a lista completa aqui. ME (microempresa): a receita bruta anual da empresa deve ser igual ou inferior a R$ 360.000. É importante lembrar que uma microempresa precisa contar obrigatoriamente com um serviço de contabilidade.

a receita bruta anual da empresa deve ser igual ou inferior a R$ 360.000. É importante lembrar que uma microempresa precisa contar obrigatoriamente com um serviço de contabilidade. EPP (Empresa de Pequeno Porte): empresa na qual a receita bruta anual fique entre R$ 360.000,01 a R$ 4.800.000. Também precisa contar com um serviço de contabilidade.

empresa na qual a receita bruta anual fique entre R$ 360.000,01 a R$ 4.800.000. Também precisa contar com um serviço de contabilidade. Empresas de médio e grande porte: têm receita bruta anual superior a R$ 4.8000.000.

3 - Perceba se você tem o perfil de empreendedor

Algumas características podem ajudar a identificar o perfil de empreendedor, segundo o Sebrae. São elas: capacidade de correr riscos, resiliência, persistência, criatividade, resolução de problemas, desejo de aprender, comprometimento, responsabilidade, liderança. Pesquisa do Sebrae identificou quatro tipos de empreendedores:

Independente: é um perfil motivador e que gosta de fazer as coisas acontecerem. Sabe conversar com os clientes, conhece os produtos que vende e está sempre disposto a ouvir as ofertas dos consumidores para chegar em uma boa solução. Inovador: esse perfil não tem apenas uma mente imaginária para criar ideias novas, como também é capaz de solucionar os problemas da empresa e do público, fazendo com que as expectativas dos clientes sejam atendidas. Provedor: esse perfil empreende por necessidade, porém, antes de colocar a mão na massa, busca por uma capacitação sobre controle financeiro, como estruturar uma empresa e outros assuntos relacionados ao empreendimento. Visionário: é um perfil atento às tendências do mercado, além de ser organizado, possui habilidades empreendedoras e está sempre preparado para o que pode vir acontecer.

4 - Conheça (e entenda) o mercado

É importante verificar se há e quantos são os possíveis concorrentes para o seu negócio. Isso possibilita identificar se há ainda espaço para entrada de mais uma empresa do mesmo ramo. Wilson Sanches Rodrigues, gerente regional do Sebrae/SC na grande Florianópolis, recomenda inclusive se passar por "cliente oculto" e verificar pontos positivos e negativos desses negócios já existentes. Também é importante analisar o mercado consumidor em potencial. "Dificilmente uma empresa conseguirá alcançar a 100% do mercado potencial", observa a professora da Ibmec

Também é fundamental verificar se há exigências regulatórias específicas: registros, licenças ou autorizações, além dos documentos padrão (como o alvará de funcionamento, por exemplo). Lucimar Dantas, professora de empreendedorismo em negócios e head do Hubs do Ibmec-RJ.

5 - Faça as contas

"Cabe agora projetar receitas e despesas, para apurar o resultado que pode ser esperado. Isso envolve definir preço, estimar o volume de vendas, os custos de produção, a equipe necessária e as principais despesas para a operação do negócio", observa a professora do Ibmec. Já Rodrigues sugere que, nesta fase, o empreendedor consulte formas de obter crédito para a compra de maquinário, por exemplo. E, caso tenha dinheiro guardado, reserve para o capital de giro que é uma "poupança" para cobrir custos fixos - a recomendação é ter guardado entre seis a 12 meses.

Não saia comprando equipamentos com recursos que, às vezes, pegou de uma rescisão de contrato, ou dinheiro que guardou durante 10, 15 anos. Aquilo que puder financiar - para produtos a longo prazo, como maquinário, por exemplo -, aproveita e faça. Quando você paga à vista, porque não quer ter financiamento ou dívidas com equipamentos, você deixa de ter um capital de giro. Wilson Sanches Rodrigues, gerente regional do Sebrae/SC na grande Florianópolis

6 - Tire o negócio do papel e registre a empresa

A formalização ajuda a empresa a operar da forma devida, oferecendo maior segurança para parceiros, clientes e fornecedores. Para registrar uma MEI (microempreendedor individual), o processo é todo feito eletronicamente, via internet - veja o passo a passo aqui. Já para uma microempresa exercer suas atividades no Brasil, é preciso, entre outras providências, ter registro na prefeitura ou na administração regional da cidade onde ela vai funcionar, no estado, na Receita Federal e na Previdência Social.