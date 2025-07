Acordar 4h e checar e-mails: a rotina do CEO de uma empresa trilionária

Tim Cook, CEO da Apple e líder de um império de mais de US$ 3 trilhões, compartilhou a sua rotina diária durante recente participação no podcast Table Manners e contou alguns segredos para o sucesso à frente de uma das empresas mais valiosas do mundo.

O que aconteceu

Tim Cook acorda sempre por volta das 4h. Em seguida, faz exercícios na academia antes de fazer a primeira refeição do dia.

Depois dos exercícios, é a vez do café da manhã. Ele geralmente come o mesmo cereal de aveia, sem açúcar, todas as manhãs, acompanhado de uma xícara de café.

O café da manhã já é acompanhado de tarefas profissionais. Ele aproveita para ler e responder e-mails, especialmente de clientes e funcionários.

As refeições de almoço e jantar são feitas na cafeteria e no refeitório da própria Apple. Frango com arroz é o prato preferido de Cook, que costuma comer junto dos funcionários.

Tim Cook não abre mão da rotina matinal —e de acordar cedo. Ele explica que o período é o único em que ele pode ter controle sobre as coisas, sem os imprevistos do trabalho e de reuniões.

Acontece que é a parte do dia que eu mais controlo. À medida que o dia começa a se desenrolar, ele se torna menos previsível, e, no final do dia, várias coisas podem acontecer para tomar seu tempo, intenção e energia Tim Cook, ao podcast Table Manners

A Apple é hoje a terceira empresa mais valiosa do mundo, com US$ 3,036 trilhões (R$ 16,85 trilhões na cotação atual) em valor de mercado. Segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria divulgado em junho, ela fica atrás apenas da Nvida (US$ 3,446) e da Microsoft (US$ 3,441).