Veículo atropela multidão em Los Angeles e deixa 28 feridos, muitos em estado grave

Um "veículo não identificado" atropelou uma multidão em Los Angeles na madrugada deste sábado(19), ferindo pelo menos 28 pessoas, informou o Corpo de Bombeiros desta metrópole no oeste dos Estados Unidos.

Mais de 100 bombeiros atenderam à ocorrência em East Hollywood, socorrendo três pacientes em estado crítico, seis em estado grave e 19 classificados como estáveis.

Um relatório anterior havia indicado que entre quatro e cinco pessoas estavam "pelo menos em estado crítico".

Um funcionário do Corpo de Bombeiros disse à ABC News que as investigações preliminares indicam que o motorista perdeu a consciência e atropelou a multidão do lado de fora de uma boate. No entanto, a informação não havia sido confirmada.

O incidente ocorreu perto de marcos icônicos de Hollywood, como a Sunset Boulevard e a Calçada da Fama, decorada com estrelas que homenageiam figuras da indústria cinematográfica.

sms/bjt/ad/pb/jc

© Agence France-Presse