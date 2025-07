Ucrânia propõe nova rodada de negociações de paz com a Rússia

Ucrânia propôs à Rússia uma nova rodada de negociações de paz para a próxima semana, afirmou neste sábado (19) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma tentativa de retomar um processo estagnado desde o início de junho.

As duas rodadas de negociações realizadas em Istambul entre Moscou e Kiev não progrediram para um cessar-fogo, mas resultaram em acordos para a troca de prisioneiros e a devolução dos corpos dos soldados mortos.

Segundo Zelensky, o secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, "informou que propôs à parte russa a realização do próximo encontro na semana que vem".

"É preciso acelerar o ritmo das negociações", acrescentou o presidente ucraniano.

Zelensky também reiterou sua disposição de se reunir pessoalmente com Putin, afirmando que "um encontro em nível de liderança é necessário para garantir verdadeiramente a paz, uma paz duradoura".

Nas negociações do mês passado, a Rússia apresentou uma lista de exigências rigorosas, incluindo a de que a Ucrânia ceda mais território e rejeite todas as formas de apoio militar ocidental.

Kiev considerou esses ultimatos inaceitáveis e questionou o sentido de continuar as negociações se Moscou não estiver disposta a fazer concessões.

O Kremlin declarou no início deste mês que está disposto a continuar as negociações com a Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à Rússia 50 dias para chegar a um acordo de paz ou enfrentar sanções.