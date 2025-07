Amigos e rivais: geopolítica 'impõe limites' à relação entre Trump e Putin

Donald Trump subiu o tom e ameaçou impor novas tarifas contra a Rússia caso o país não chegue a um acordo de paz com a Ucrânia em 50 dias. O presidente dos Estados Unidos também declarou estar decepcionado com Vladimir Putin e anunciou que enviará equipamentos militares para Kiev.

O UOL ouviu analistas para entender os altos e baixos na relação dos dois líderes e se a ameaça de Trump pode marcar uma mudança clara de postura do presidente dos EUA em relação ao líder russo.

O que une Trump e Putin?

Trump nunca foi um aliado formal de Putin. Apesar disso, houve uma aproximação no primeiro mandato do republicano (2017-2021). O presidente dos Estados Unidos sempre demonstrou mais respeito por líderes autoritários do que por aliados democráticos, explica Carlos Gustavo Poggio, professor de ciência política do Berea College, em Kentucky.

Políticos autoritários são mais admirados por Trump porque ele associa liderança à demonstração de força. "Ele valoriza quem o bajula e interpreta esse tratamento como sinal de respeito, o que contribui para certa ingenuidade sobre os reais interesses desses líderes, como parece ter sido o caso com Putin", diz o especialista em política dos EUA.

No primeiro mandato, Trump evitava criticar Putin, mesmo quando seu próprio governo aplicava sanções à Rússia. Embora não fossem aliados no sentido diplomático ou institucional, havia um alinhamento pessoal e retórico entre os dois líderes, o que gerou acusações internas nos EUA sobre conivência com interesses russos, especialmente após as investigações da interferência russa nas eleições de 2016, segundo Karina Stange Calandrin, professora de relações internacionais do Ibmec.

Trump adotou uma retórica de simpatia e não escondia sua admiração por Putin. No entanto, essa relação não pode ser definida como uma aliança formal, defende o professor de relações internacionais da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Fernando Brancoli. "Donald Trump expulsou diplomatas russos após ataques com agentes químicos e manteve a presença militar dos EUA no leste europeu. Ou seja, foi uma relação marcada por proximidade simbólica e interesses pessoais, mas com limites institucionais".

Vladimir Putin faz passeio a cavalo em Tuva, sul da Sibéria, na Rússia, em 2009 Imagem: Alexei Druzhinin/Reuters

Tanto Trump quanto Putin cultivam a imagem do "homem forte", ressalta o professor Fernando Brancoli. Para ele, essa imagem é um arquétipo político baseado na autoridade, masculinidade agressiva e carisma viril.

"Putin aparece com frequência em situações que reforçam sua força física e militar, como andar a cavalo sem camisa, praticar judô, comandar operações militares. Trump, por sua vez, adotou uma linguagem de confronto permanente: ameaçou bombardear capitais inimigas, insultou aliados que discordavam de sua linha, atacou verbalmente a imprensa e instituições democráticas", diz o especialista da UFRJ.

Aproximação entre Putin e Trump pode ser explicada por quatro fatores. Admiração pessoal, visão antiglobalista, aversão à imprensa e às elites liberais. O presidente dos EUA já elogiou Putin como um líder forte, eficiente e inteligente, em contraste com o que via como fraqueza da liderança americana anterior, Barack Obama. Os dois também defendem políticas nacionalistas, contra o multilateralismo liberal tradicional.

Rejeitam o papel de instituições internacionais, sendo as principais ONU, OTAN e OMS, como árbitros da ordem global. Ambos também compartilham discurso de deslegitimação da mídia, de intelectuais liberais e opositores internos, apresentando-se como porta-vozes do povo real.

Karina Stange Calandrin

Eles rejeitam pautas como direitos LGBTQIA+, multiculturalismo e feminismo. A ideologia de gênero virou um inimigo comum em seus discursos. Contudo, vale lembrar que há diferenças culturais e de trajetória: Putin veio da KGB e consolidou um Estado autoritário. Trump é um outsider que chegou ao poder via democracia, ainda que com traços populistas autoritários.

Karina Stange Calandrin

Tensão geopolítica afetou relação?

Trump e Putin durante uma reunião bilateral na cúpula de líderes do G20 em Osaka, Japão, em 28 de junho de 2019 Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

O contexto de menor tensão geopolítica durante o primeiro mandato de Trump ajudou a manter uma relação mais amigável entre os dois líderes. Sem grandes guerras ou confrontos diretos entre Rússia e EUA, Donald Trump teve espaço para explorar uma relação simbólica com Putin, sem precisar responder com dureza a ações russas mais agressivas, lembra o professor Fernando Brancoli.

Mas esse cenário mudou radicalmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A guerra reconfigurou o tabuleiro global e impôs novas exigências à diplomacia norte-americana. Em seu segundo mandato, Trump abandonou o tom de admiração e adotou medidas duras contra Moscou: forneceu equipamentos militares à Ucrânia, aplicou tarifas pesadas contra a Rússia e impôs um ultimato de 50 dias a Putin, exigindo cessar-fogo.

Relação entre ambos oscila e é moldada pelas circunstâncias. Em tempos de relativa estabilidade, predominam os afagos ideológicos e os discursos simpáticos. "Em cenários de conflito, prevalecem os interesses estratégicos, e Trump passa a atuar com maior assertividade, mesmo contra Putin", explica o Fernando Brancoli.

Ameaça de Trump marca mudança de postura?

Republicano iniciou o segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia. Mas nas últimas semanas expressou sua crescente frustração com Putin. A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia, resultado da invasão iniciada em 2022.

Presidente declarou estar "muito, muito infeliz" com a Rússia e "decepcionado" com o presidente Vladimir Putin. "Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", ameaçou.

Trump parece ter percebido tardiamente que Putin diz uma coisa e faz outra, diz Carlos Gustavo Poggio. "Isso revela um desconhecimento das motivações profundas por trás da guerra e da lógica da política russa, algo surpreendente para quem já foi presidente uma vez. Talvez agora essas ameaças significam que ele acordou para a realidade, mas em se tratando de Trump amanhã ele pode mudar de ideia".

Putin sempre quis todo o território da Ucrânia. A avaliação é de Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense) e pesquisador de Harvard. "Nunca foi sobre a expansão da OTAN e parece que o Trump percebeu apenas agora que o presidente russo quer transformar a Ucrânia em um país fantoche ou em um território anexado".

Analistas concordam que ameaça marca mudança de postura. Se no primeiro mandato Trump era ambíguo, tolerante e até admirador de Putin, no segundo mandato ele passou a agir com firmeza militar e econômica. "As decisões de enviar sistemas de defesa à Ucrânia, impor tarifas massivas à Rússia e lançar ultimatos são exemplos de uma política de contenção clara", segundo avaliação de Fernando Brancoli.

Essa virada não significa que Trump abandonou seus valores pessoais ou sua visão conservadora. Mas ela mostra que, em contextos de guerra aberta e pressão internacional, até mesmo líderes autoritários e nacionalistas precisam ajustar suas estratégias. A geopolítica, nesse caso, impôs limites à afinidade ideológica entre os dois.

Fernando Brancoli

Mas o que Putin ganha com uma aproximação dos EUA?

Trump e Putin apertam as mãos durante um encontro em Helsinque, Finlândia, em 16 de julho de 2018 Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

Para Putin, Trump representava uma oportunidade estratégica. O presidente dos EUA demonstra desconfiança e até desprezo por alianças tradicionais como a OTAN e a União Europeia. Fernando Brancoli explica que para Moscou isso significava enfraquecer o cerco ocidental à Rússia.

Aliança informal com Trump poderia significar o alívio das sanções econômicas que afetam a economia russa desde 2014, após a anexação da Crimeia. Vitelio Brustolin lembra que a Rússia é o país mais sancionado na história da humanidade, com mais de 24 mil sanções por ter invadido a Ucrânia. "Uma aproximação também pode representar menos pressão sobre Moscou na guerra contra a Ucrânia e oportunidade para investimentos energéticos e fortalecimentos da sua posição global. Putin tem interesse pessoal de se perpetuar no poder, e quanto mais ele mostra que tem possibilidade de diálogo com os EUA mais ele se fortalece perante o regime russo".

O líder russo também enxerga Trump como um presidente passageiro, como outros que ele já encontrou nos últimos 25 anos. "Se conseguir concessões, ótimo. Se não, isso não altera seus objetivos estratégicos", resume Poggio. Para o analista, a relação entre os dois nunca foi de parceria real, mas sim de conveniência. "Putin é estratégico e orientado por objetivos de longo prazo. Trump atua de forma mais impulsiva, voltado para o impacto imediato e a manutenção de sua base política", acrescenta.