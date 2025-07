Tarifaço reestrutura parcerias e acelera nova ordem no comércio global

Enquanto os Estados Unidos de Donald Trump intensificam sua guerra comercial contra parceiros tradicionais, Brasil, União Europeia e países asiáticos buscam novos parceiros comerciais, acelerando a reestruturação do comércio global —configurado e capitaneado pelos Estados Unidos ao longo de décadas.

O que aconteceu

Depois de meses de negociação, a União Europeia (UE) tomou um susto no dia 11. O bloco, que negociava uma tarifa de 10% em troca de algumas isenções, foi comunicado pela Casa Branca que seria tarifado em 30% a partir de 1º de agosto.

Apesar da surpresa, a UE já se mexia para encontrar novos parceiros e aprofundar acordos já assinados. Um deles é com o Canadá, tarifado em 35% pelos EUA. Na segunda (14), a Comissão Europeia informou que sua presidente, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, negociam "como tornar o Canadá e a UE mais fortes e competitivos diante das mudanças nas relações comerciais".

O Reino Unido e a UE também se reaproximam. Logo após as primeiras taxações, eles assinaram um tratado em maio, cinco anos depois de o Reino Unido deixar a UE. Membros da EU foram autorizados a pescar em águas britânicas em troca de menos tarifas para exportar alimentos ao bloco.

O Canadá também quer fazer negócios com o Sudeste Asiático. Na semana passada, a ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, afirmou à Bloomberg que estava "diversificando e estabelecendo relações comerciais" com a Asean, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. "Essas tarifas também nos atingem, e acreditamos que são injustificadas", disse.

Até o Mercosul entrou na mira dos canadenses. "Conversei com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, e há interesse em realizar conversas sobre o Mercosul", disse à Reuters o ministro do Comércio Exterior do Canadá, Maninder Sidhu, na quinta (17).

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se empenha em firmar parcerias com o Leste Europeu Imagem: Reuters

Outra de olho na Ásia é a UE. No mês passado, Ursula von der Leyen propôs uma cooperação comercial com 11 países, como Japão e Vietnã, mas sem a China. "Podemos pensar nisso como o início da reformulação da OMC", disse ela após a cúpula da União Europeia. A Organização Mundial do Comércio vem sendo interditada pelos Estados Unidos desde 2019, quando passou a bloquear nomeações de juízes que decidem as disputas comerciais entre nações.

No último domingo (13), as tratativas da UE foram com a Indonésia. "Quando a incerteza econômica encontra a volatilidade geopolítica, parceiros como nós precisam se aproximar", disse von der Leyen ao lado do presidente indonésio, Prabowo Subianto, que retribuiu: "Consideramos a Europa muito importante para a estabilidade global."

A conexão entre os países do Sudeste Asiático também aumenta. O tema fez parte de uma reunião de líderes no dia 9. "Ferramentas antes usadas para gerar crescimento agora são utilizadas para pressionar, isolar e conter", disse Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia. "Precisamos fortalecer nossos alicerces. Comercializar entre nós."

A Coreia do Sul quer fechar acordo com Alemanha e Austrália. Depois de enviar negociadores aos dois países, o presidente Lee Jae Myung disse que planeja montar delegações para negociar com mais nações. Já o Vietnã disse no encontro que busca reduzir a dependência americana por meio de outros acordos comerciais, como o que fechou com o Brasil.

À medida que mais e mais países sentem que é difícil satisfazer as demandas dos EUA, o interesse em trabalhar com outras [nações] se intensifica.

Wendy Cutler, do Instituto de Políticas para a Sociedade Asiática

Já a China aproveita o vácuo americano para ampliar sua influência. Um relatório divulgado no Senado americano mostrou que a China está substituindo os EUA do comércio à assistência humanitária. Enquanto Trump reduz a participação em diversos países em nome do "America First (EUA Primeiro)", Pequim anunciou em maio uma linha de crédito para infraestrutura de US$ 9 bilhões para alguns dos 33 países que formam a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

Líder chinês Xi Jinping (à esq.) e o primeiro-ministro do Vietnã Pham Minh Chinh durante visita de autoridades chinesas em Hanói Imagem: Minh Hoang/via Reuters

Os chineses também estreitam relações com os vizinhos. No começo do ano, o presidente Xi Jinping se encontrou com os líderes do Vietnã, Camboja e Malásia. Ele vai bancar ferrovias no Vietnã, fechou 37 tratados de cooperação com o Camboja e firmou acordos para financiar a manufatura na Malásia.

Só na Ásia, a China já compensou as perdas nas vendas para os EUA, proporcionalmente. "Entre abril, maio e junho, a China passou a vender 17,2% a mais para o Sudeste Asiático, substituindo a queda de 16,1% nas vendas para os EUA", diz Leonardo Trevisan, professor de relações interacionais da ESPM.

Brasil também se mexe

08.07.25 - O presidente Lula (PT) recebe o presidente da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL

Brasil e Índia pretendem triplicar as trocas comerciais, hoje em US$ 12 bilhões. "Esse fluxo não está à altura das nossas economias", afirmou o presidente Lula ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no dia 8 em Brasília. "Estamos determinados a acelerar essa meta, triplicando esse valor no curto prazo." O indiano falo em "chegar a US$ 20 bilhões na cooperação econômica".

No começo do mês, Brasil e Marrocos intensificaram tratativas de parceria. Na mira dos brasileiros está a utilização do porto de Tanger Med, que oferece acesso à África, Europa e Oriente Médio. "O céu é o limite para as sinergias entre nossos países", afirmou Ali Seddiki, diretor-geral da Agência Marroquina de Desenvolvimento das Exportações durante o Fórum Brasil-Marrocos, em Marrakech.

Na América Latina, o alvo é o México. Embora concentrem 60% do PIB (Produto Interno Bruto) da região e mais de 320 milhões de consumidores em potencial, o Brasil não exportou mais do que US$ 7,8 bi para o México no ano passado, que vendeu US$ 5,8 bi ao Brasil.

Lula com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante encontro com chefes de estado na Cúpula do G7, no Canadá Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Lula defendeu a revisão dos acordos entre os dois países. Em setembro, ele participou de um encontro com empresários dos dois países no México. "Ainda não conseguimos utilizar 70% do potencial que temos, e por isso precisamos fazer novos acordos", afirmou.

As trocas comerciais entre Brasil e a América Latina, de fato, precisam aumentar. "O potencial desse mercado é subestimado: apenas 15% do comércio é intrarregional, ao contrário de mais de 50% na América do Norte e na Europa", diz Antonio Corrêa de Lacerda, professor de pós-graduação em Economia da PUC-SP.

Nova ordem global?

Os EUA tiveram um papel crucial para o livre comércio. Eles foram um dos principais arquitetos de instituições multilaterais como a OMC, cujo objetivo é regular o comércio internacional e liberalizar a economia. Também abriram mercados por meio de tratados comerciais, como o Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte).

Ao chegar ao poder, Trump passou a contrariar esse receituário. "Trapaceiros estrangeiros saquearam nossas fábricas, e catadores estrangeiros destruíram nosso outrora belo sonho americano", disse ele ao descrever os motivos do tarifaço. "Nosso país e seus contribuintes foram enganados por mais de 50 anos, mas isso não vai mais acontecer."

Assinatura do Acordo de Marraquexe (Marrocos) determinou a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 15 de abril de 1994 Imagem: OMC

Trump apenas acelera uma nova ordem no comércio global, que já começou. "Há uma reforma na geoeconomia e na geopolítica do mundo", diz Trevisan. "A expansão dos BRICs conta com velhos aliados americanos, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos."

A China se tornou protagonista, a Índia vem se posicionando na disputa pelo comércio internacional, e os Estados Unidos estão perdendo influência.

Odilon Guedes, do Conselho Regional de Economia de SP

Nessa nova ordem, a postura da China é diferente dos EUA. "Os chineses compram muito, mas eles também fazem investimentos", diz Trevisan ao citar o acordo para uma ferrovia no Brasil para unir o Atlântico ao Pacífico.

A busca por novas parcerias comerciais pode demover Trump. "Não se trata de excluir os EUA, mas de estabelecer uma colaboração que sirva para pressionar o governo americano a mudar sua política", diz Odilon Guedes, presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) do estado de SP.

"Trump não são os EUA", lembra o professor da PUC. "Talvez nem os norte-americanos tenham se dado conta do estrago potencial que o tarifaço trará a eles próprios", diz Lacerda, que também é membro do Conselho Federal de Economia.