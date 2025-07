'Piratinha do ar': como adolescente de 16 anos sequestrou avião em 1980

Em maio de 1980, um voo que ia de Lisboa a Faro, em Portugal, foi sequestrado por um garoto de 16 anos, que ficaria conhecido como "piratinha do ar".

O que aconteceu

O voo TAP 131 seguia rumo ao destino português com 83 passageiros e sete tripulantes. Durante a curta viagem, um rapaz invadiu o cockpit do Boeing 727 com uma arma carregada em punho.

À época, a segurança dos aviões e os procedimentos de embarque não eram elaborados como os atuais. Os ataques terroristas contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 alteraram diversas medidas adotadas em todo o mundo. Entre as melhorias, está a blindagem da porta da cabine de comando e a impossibilidade de abri-la pelo lado de fora.

Rui Manuel da Costa Rodrigues, então com 16 anos, contou aos amigos que queria sequestrar um avião. Segundo o jornal português Observador, ele havia comentado, durante uma conversa com amigos, sua intenção de desviar um avião que partisse de Lisboa, região onde morava. Dias após apresentar o plano aos colegas, o jovem de 16 anos faltou à escola pela manhã e, à noite, embarcou no voo para o sul do país. Conforme o jornal local, o garoto nunca havia andado de avião até aquele momento.

Ideia era fugir de casa

Ao invadir o cockpit, adolescente manteve uma pistola carregada com seis balas apontada para os pilotos. A arma, segundo o Observador, era de baixo calibre e pertencia ao pai do rapaz.

Ao longo do sequestro, jovem confessou aos pilotos que havia tomado o avião com o objetivo de "fugir de casa". Com o intuito de levar o plano de fuga adiante, Rodrigues fez algumas exigências, como 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55,6 milhões, conforme cotação atual) e um salvo-conduto (documento que autoriza o portador a transitar livremente) para chegar até a Suíça.

José Correia Guedes trabalhava como copiloto e atuou para atender a uma das exigências do sequestrador: alterar a rota para Madri. Rodrigues entrou na área reservada gritando "Vamos para Madri! Vamos para Madri!". Ao podcast sobre o caso elaborado pelo Observador, Guedes relembra que o sequestrador estava bastante nervoso no cockpit.

[Rodrigues] estava muito tenso. Ele apontava a arma e tremia, o que nos preocupava mais. Um profissional estaria completamente sob controle. Um amador, que era o caso, estava extremamente nervoso, o que podia fazê-lo disparar a arma a qualquer momento. José Correia Guedes, ao Observador

Tripulação não foi informada sobre o que se passava no cockpit. Segundo Guedes, o chefe de cabine "bateu várias vezes na porta" para saber por qual motivo a rota havia sido alterada. Para não alarmar os passageiros, o comandante Coutinho Ramos justificou o desvio alegando mau tempo em Faro.

Segundo Guedes, a "desculpa" para a mudança de rota foi uma mentira pouco verossímil. "Estava uma noite fantástica e via-se toda a costa do Algarve. Quem foi à janela percebeu imediatamente que estávamos mentindo", relatou ao Observador.

Pouso em Madri e retorno a Portugal

Os pilotos notificaram os controladores aéreos de que algo estava errado naquele voo. A emergência indicada foi 7500, código específico que indica que a aeronave está sob interferência ilícita, geralmente um sequestro.

Depois de pousar na zona militar do aeroporto de Barajas, o avião foi cercado pelas forças de segurança espanholas. Os agentes estavam, segundo Guedes, prontos para invadir a aeronave caso fosse necessário. Nesse momento, João Sá Coutinho, então embaixador de Portugal na Espanha, foi acionado para mediar as negociações com o sequestrador.

Rodrigues manteve suas exigências, mas o pedido milionário não foi aceito pelas autoridades. O sequestrador aceitou abrir uma porta traseira do avião, por onde mulheres e crianças foram autorizadas a desembarcar. Alguns homens também conseguiram fugir neste momento, conforme relato de Guedes. Com o avanço das negociações, os demais passageiros também foram libertados, e somente a tripulação permaneceu a bordo.

Guedes, então, pediu para que o jovem entregasse as balas da arma que usava. "[Ele] Pensou durante algum tempo. Houve uma cena um bocado patética, porque ele só me deu cinco balas, e ficou com uma. Eu expliquei que sabia alguma coisa de armas e que as pistolas tinham pelo menos seis balas, então estava faltando uma. E ele disse: 'Esta é para mim, vou acabar aqui', dando a sugestão de que, eventualmente, poderia se suicidar. Aí acabamos os dois com lágrimas nos olhos, literalmente", contou o copiloto ao Observador.

Antes que o sequestro fosse finalizado, a aeronave retornou para Lisboa. Os pilotos alegaram às autoridades locais que continuavam sob sequestro e que iam partir com destino desconhecido. "Os espanhóis, que queriam ver-se livres de nós, colocaram combustível nos tanques e deixaram-nos decolar com o sequestrador a bordo", relembrou Guedes. Ao chegar em Lisboa, Rodrigues foi preso.

José Correia Guedes, a esposa, e Rui Rodrigues, conhecido em Portugal como "piratinha do ar", em sua festa de 60 anos Imagem: Reprodução/Facebook/O Aviador

Quando saiu da cadeia onde havia ficado em prisão preventiva por seis meses, Rodrigues foi até a casa de Guedes, que o convidou para jantar. Meses depois, no julgamento, o copiloto depôs a favor do jovem. O caso foi marcado pela relação entre os dois, e a mídia portuguesa repercutiu a postura do copiloto em relação ao sequestrador. "O rapaz era muito inteligente, que teve um momento infeliz", dizia Guedes.

Nas décadas seguintes, ambos protagonizaram raros episódios juntos. Em 2023, Rodrigues convidou Guedes e a esposa para sua festa de 60 anos. Aposentado do cockpit, Guedes atualmente é escritor a comentarista na CNN Portugal.

Rodrigues foi julgado pelo sequestro cinco anos depois. O "piratinha do ar" confessou que o dinheiro exigido no sequestro seria usado para sanar dificuldades financeiras da família. "Fiz o que fiz apenas para tentar resolver problemas familiares", disse o jovem no julgamento, conforme o Observador.

Acusado de crimes como pirataria aérea e posse ilegal de armas, Rodrigues foi condenado pelo júri. A pena do rapaz, no entanto, foi suspensa pela Justiça portuguesa.