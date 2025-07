Sargento da Aeronáutica é preso por crimes sexuais contra crianças em MT

Um sargento da Aeronáutica foi preso por suspeita de participação em um esquema de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Mato Grosso.

O que aconteceu

Sargento foi preso em flagrante na quinta-feira durante a Operação Verdades Secretas da Polícia Civil de Mato Grosso. O militar é suspeito de participar de um esquema de produção e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil. Segundo a polícia, o grupo é liderado pelo médico e ex-vereador do PL, Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, preso desde maio.

Além do sargento, outras sete mulheres também foram alvos da operação em várias cidades do estado. A investigação apreendeu aparelhos eletrônicos do militar e encontrou imagens de pornografia infantil nos dispositivos.

Polícia também localizou um quarto na casa do sargento que seria usado para gravação de conteúdo sexual. Ainda segundo a investigação, no cômodo foram encontrados produtos eróticos e roupas infantis. Como o militar não teve a identidade divulgada não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Esquema de exploração sexual infantil

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa procurava mães de menores de idade para se relacionar, de acordo com a PCMT. A polícia afirma que o suspeito se relacionava com adolescentes e investiga o abuso de uma criança de apenas 2 anos. Uma outra vítima do médico teria engravidado e realizado um aborto.

Bitencourt, que na época dos supostos crimes era vereador do PL em Canarana, se utilizava da profissão de médico para ter acesso às vítimas. Na ocasião, a polícia informou que na casa dele haviam sido apreendidos dispositivos eletrônicos com imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Ele mesmo seria o responsável pela produção do conteúdo, que também era compartilhado com outras pessoas nas redes sociais.

Na época da prisão, o PL suspendeu a filiação de Thiago Bitencourt do partido. Em junho, a Câmara Municipal de Canarana extinguiu o mandato que ele exercia como vereador.

Bitencourt foi indiciado por sete crimes. Entre outros, ele vai responder por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil e violência psicológica. O suspeito segue preso preventivamente. A Aeronáutica não se manifestou sobre a prisão do militar.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições pra quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.