'No Fundo é Amor': livro manda a real sobre fetiche e desejos sexuais

Quem vê a capa de "No Fundo É Amor", da Ali Hazelwood, não imagina o que a história vai abordar. Com cara de comédia romântica fofa, essa história me surpreendeu. Achei educativa, honesta e uma maneira franca de mostrar como devemos falar sobre nossos desejos com nossos parceiros.

A maneira como a Ali construiu essa história me fazia sempre lembrar de "Cinquenta Tons de Cinza". Não por serem parecidas, mas sim pela forma como acredito que a Anastasia, protagonista de "Cinquenta Tons" deveria ter se comportado ao saber das preferências de Christian Grey. Ali, era tudo fantasia. Mas, no livro de Hazelwood, dá para trazer para a realidade.

Sobre o que é 'No Fundo é Amor'

Imagine que sua melhor amiga termine com o namorado que tem há anos. Ela vai ficar arrasada, certo? Bom, Penélope ficou aliviada. E, bêbada, fez uma confissão: você e seu namorado deveriam transar, afinal, têm gostos sexuais semelhantes.

Scarlett gosta de ser submissa na cama. Ela sempre soube que tinha esse traço, mas não conseguiu explorá-lo muito bem com seus antigos parceiros. Lukas, por outro lado, gosta de dominar. Ele não se importava de abdicar dessa vontade para ficar com Penélope, mas sabia que algo estava faltando.

Uma proximidade repentina fez os dois decidirem experimentar a química sexual que sentiam. Não era para ser um relacionamento, apenas sexo. E, ah, Penélope sabia e apoiava tudo.

Mas, como estamos falando de romance, quanto mais próximos ficavam, mais os sentimentos aumentavam. E eles perceberam que, além dos desejos sexuais, tinham muito mais em comum — nclusive a maneira como lidam com seus traumas.

Por que eu gostei

Respondendo de forma direta: porque é um livro com o qual a gente consegue se identificar. Não é um pornô, não tem milhares de cenas de sexo e nem fala só sobre isso. Tem conversa, tem honestidade, tem destaque para diferentes tipos de famílias, e ressalta a importância da terapia.

Ele te ensina que precisamos ser honestos conosco mesmos o tempo todo. Que temos o direito de parar, de nos divertir, de diminuir as cobranças. Que nem sempre ser perfeito é o que nos trará mais realizações.

A relação de Scarlett com Lukas é apenas um fragmento da sua vida. Ela não abre mão das suas vontades e dos seus planos para ficar com esse homem. Mas trabalha nela mesma todos os dias para melhorar e ser feliz no amor e nas conquistas.

Quem vai gostar

Esse livro tem um pouco de tudo. Acredito que quem gosta de romance, histórias de superação e comédia —sim, também dei muita risada— vai se divertir virando suas páginas.

