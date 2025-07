Polícia prende suspeito de participação no atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste sábado, 19, um ex-policial militar acusado de participação no atentado contra o bicheiro Vinícius Pereira Drumond, no último dia 11, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Drumond é apontado como um dos líderes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele dirigia um Porsche blindado quando criminosos dispararam pelo menos 30 tiros de fuzil contra o carro.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi expulso da corporação por receptação de veículo roubado e tráfico de drogas. Contra ele, os agentes da Divisão de Homicídios da Capital (DHC) cumpriram um mandado de prisão temporária. O homem ainda foi autuado em flagrante por porte de arma de uso restrito.

Outros envolvidos na tentativa de homicídio contra o bicheiro estão identificados. Segundo a Polícia Civil, dois deles são integrantes de uma organização criminosa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e estão envolvidos no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, em fevereiro de 2024, no Centro do Rio.

Atentado em plena luz do dia

Vinícius Pereira Drumond havia acabado de sair de um shopping da Barra quando passou a ser seguido por dois veículos. Por volta de 11h, na altura da estação Roberto Marinho do BRT, na Avenida das Américas, os bandidos fizeram os disparos. O seguranças que acompanhavam o bicheiro em outro carro revidaram.

Segundo a Polícia Civil, o Porsche do bicheiro foi atingido por pelo menos 30 tiros de fuzil. Devido a blindagem do carro, Drumond teve ferimentos leves. Ele foi socorrido no Hospital Barra d'Or e liberado em seguida. Não houve outros feridos na ação.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo de onde os criminosos efetuaram os disparos estava adaptado com "seteiras" nos quatro vidros laterais. O carro foi encontrado no bairro de Guaratiba, abandonado, com um dos pneus estourado.

Herdeiro do jogo do bicho

Vinícius é filho de Luizinho Drumond, também apontado como bicheiro, que morreu em 2020. Segundo a polícia, ele teria herdado do pai a influência sobre a contravenção. No dia 8, Vinícius foi escolhido como patrono da escola de samba Em Cima da Hora, que disputa a Série Ouro do carnaval do Rio.

Ele já ocupou o cargo de vice-presidente da escola Imperatriz Leopoldinense, mas renunciou ao posto em fevereiro, após se tornar alvo de operações policiais.

Vinícius foi um dos alvos da Operação Ouro Negro, deflagrada pela Polícia Civil do Rio contra integrantes de uma quadrilha especializada em furto de petróleo e derivados dos dutos subterrâneos da Petrobras. Na época, a defesa negou participação dele no esquema.

Em outra ação, Drumond foi investigado pela Polícia Civil por suposta relação com a morte do empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, assassinado com disparos de fuzil, em setembro de 2023, na zona norte do Rio. A vítima havia sido sócia de Vinícius no passado e teria havido desentendimento entre eles.