Pelo menos 30 pessoas ficam feridas após carro atingir multidão perto de boate em Los Angeles

(Reuters) - Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas no início da manhã deste sábado quando um veículo se dirigiu contra uma multidão do lado de fora de uma boate em Santa Monica Boulevard, em Los Angeles, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade e relatos da mídia local.

Pelo menos sete pessoas estavam em estado crítico e outras seis ficaram gravemente feridas, informaram os bombeiros em um comunicado.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com o Departamento de Polícia da cidade.

O incidente ocorreu pouco antes das 2h da manhã, horário local (6h em Brasília), informou o Corpo de Bombeiros.

O capitão Adam VanGerpen, porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse, segundo a ABC News, que um paramédico que estava avaliando um dos feridos encontrou um ferimento a bala. Ele disse que não podia confirmar as informações de que era o motorista do carro que atingiu a multidão.

O carro, segundo ele, aparentemente bateu primeiro em um caminhão de tacos do lado de fora do local do evento e, em seguida, passou por uma banca de manobristas e atingiu um grande grupo de pessoas.

Vídeos postados no X mostraram estradas sendo fechadas e pacientes sendo levados em ambulâncias.

As autoridades não deram detalhes imediatos sobre a causa do incidente ou a identidade do motorista.

(Reportagem de Jonathan Landay, em Washington; Rajveer Singh Pardesi e Angela Christy, em Bengaluru)