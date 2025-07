Pelo menos 27 morrem após barco turístico virar no Vietnã

HANÓI (Reuters) - Pelo menos 27 pessoas morreram depois que um barco turístico virou durante uma tempestade na Baía de Halong, no Vietnã, neste sábado, informou a mídia estatal.

O barco, que transportava 53 pessoas, virou por volta das 14h, horário local (4h em Brasília), quando a tempestade Wipha se aproximou do país pelo Mar do Sul da China. Foram registrados ventos fortes, chuvas intensas e relâmpagos na área.

A maioria dos turistas era da capital, Hanói, informou o jornal local VnExpress. Não houve anúncio oficial sobre a nacionalidade dos turistas, pois as equipes de emergência continuaram a procurar sobreviventes.

As equipes de resgate encontraram 11 sobreviventes e recuperaram 27 corpos, oito deles de crianças, informou a agência estatal de notícias do Vietnã, citando autoridades locais.

A Baía de Halong, a cerca de 200 km a nordeste de Hanói, atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Os passeios de barco são extremamente populares.

A tempestade Wipha, o terceiro tufão a atingir o Mar do Sul da China este ano, deve atingir a costa norte do Vietnã no início da próxima semana.

O clima ligado à tempestade também prejudicou as viagens aéreas. O Aeroporto de Noi Bai informou que nove voos de chegada foram desviados para outros aeroportos e três voos de partida foram temporariamente suspensos neste sábado.

(Reportagem de Phuong Nguyen)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS ES