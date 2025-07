Negociador do Japão terá mais conversas sobre comércio nos EUA na próxima semana

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador do Japão sobre tarifas comerciais com os Estados Unidos, Ryosei Akazawa, disse neste sábado que planeja visitar Washington na próxima semana para realizar novas negociações em nível ministerial com os Estados Unidos.

Tóquio espera fechar um acordo até o prazo final de 1º de agosto, que evitará a tarifa de 25% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações do Japão.

"Pretendo continuar buscando ativamente um acordo que seja benéfico tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos, salvaguardando nosso interesse nacional", disse Akazawa a repórteres na região oeste de Osaka.

Akazawa estava visitando Osaka para receber uma delegação dos EUA, liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que participou do evento do Dia Nacional dos EUA na World Expo 2025.

Akazawa disse que não discutiu tarifas com Bessent.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka)