Morte no autódromo: empresa omitiu nomes de funcionários em lista à polícia

A Polícia Civil de São Paulo diz que a empresa de segurança que prestava serviço no autódromo de Interlagos no dia do desaparecimento do empresário Adalberto Amarilio Júnior, 35, omitiu dois nomes na lista de funcionários enviada à investigação.

Adalberto foi encontrado morto dentro de um buraco no autódromo, na zona sul da capital paulista, após desaparecer em um evento no local no fim de maio.

O que aconteceu

Um dos nomes ausentes era o de Leandro Thallis, suspeito de envolvimento no caso. Ele foi detido ontem por posse de munição, mas pagou fiança de R$ 1,8 mil e foi solto. Na casa dele, foram encontradas 21 munições de calibre 38. À polícia, ele disse que não sabia explicar por que tinha a munição em casa.

No dia seguinte ao sumiço de Adalberto, Leandro não apareceu no local de trabalho, o que levantou a suspeita da polícia. Leandro supervisionava a área que o empresário pode ter tentado acessar para chegar até o carro dele no estacionamento do autódromo, disse Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Leandro é lutador de jiu-jitsu e tem antecedentes criminais por furto e ameaça. O UOL tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Assim como Leandro, o outro profissional que não teve o nome listado pela empresa, identificada como ESC Fonseccas Segurança, também exercia uma função de liderança da segurança no evento. A identidade do segundo profissional, que também é investigado, não foi divulgada pelas autoridades.

A investigação chegou até a dupla após serem citados em depoimentos de colegas de trabalho. A Polícia Civil vai apurar se houve má-fe da empresa em não citar os nomes no documento.

Foram apreendidos ontem sete celulares e cinco computadores. Os alvos da ação eram Leandro, outros três ligados à segurança da empresa e um representante da companhia. Um dos seguranças não foi localizado.

Quatro pessoas foram levadas à delegacia. O representante da empresa de segurança ficou em silêncio. O advogado da companhia pediu que ele não falasse antes de ter acesso ao inquérito, disse o delegado Osvaldo Nico, secretário-adjunto de Segurança Pública de São Paulo, em entrevista coletiva.

É um caso complexo, temos que investigar com calma e hoje a Polícia Civil deu um passo nas investigações. Foram conduzidas quatro pessoas, sendo um representante da empresa e três pessoas ligadas à segurança. Estranhamente, duas dessas pessoas não estavam na lista que a empresa forneceu. Eles estavam na posição de mando. Conseguimos uma outra lista que não bateu com a lista que a empresa forneceu.

Osvaldo Nico, em entrevista coletiva

A reportagem tenta contato com a ESC Fonseccas Segurança. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Andamento das investigações do caso

O próximo passo da investigação é periciar todos os objetos apreendidos no cumprimento dos mandados. Na sequência, os alvos dos mandados de poderão ser ouvidos novamente.

Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ao menos uma pessoa pode ter ajudado o assassino de Adalberto. Para os investigadores, seria difícil fazer tudo sozinho, incluindo colocar a vítima no buraco.

Área do autódromo onde corpo do empresário foi encontrado não tem câmeras de vigilância. A principal linha de investigação é que o empresário tenha sido assassinado por seguranças do local. A motivação para o crime, no entanto, ainda é desconhecida. Por enquanto, todas as possibilidades são levadas em consideração pelos investigadores.

Aleixo contou que, ao longo das investigações, seguranças ouvidos pelas autoridades forneceram os celulares para consulta da polícia. Porém, os aparelhos estavam com os dados apagados, o que causou estranhamento nos investigadores.

Caso é investigado como homicídio. Os policiais trabalham com diferentes linhas de investigação. Outros detalhes não foram fornecidos porque o caso, considerado complexo, está sob sigilo.

Relembre o caso

Imagem aérea da TV Globo mostra área com buracos onde foi encontrado o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, próximo a kartódromo de Interlagos, em São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

Empresário havia desaparecido após ir a evento de motos no autódromo. Pelas redes sociais, familiares de Adalberto e internautas pediam que informações sobre o seu paradeiro fossem enviadas para o perfil do Instagram da mulher dele, a farmacêutica Fernanda Dandalo.

Último contato do empresário com a esposa foi no dia 30 de maio, por volta de 20h. Imagens das câmeras de segurança registraram Adalberto chegando sozinho ao evento do autódromo. Não foram encontradas imagens dele saindo do local.

Corpo foi encontrado no buraco de obras da prefeitura na manhã de terça-feira, dia 3 de junho. Desde então, a polícia tenta esclarecer o caso.

Adalberto se apresentava nas redes sociais como empreendedor. Ele trabalhava em uma ótica com unidades em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo.

Os familiares pedem por uma resposta da polícia e clamam por justiça. "[Estamos há] um mês sem respostas. A família [está] em desespero e os autores do crime, impunes. Precisamos dos culpados", disse a esposa em entrevista ao jornal Estadão.