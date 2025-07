Morre homem baleado na cabeça em tentativa de assalto no Butantã

Morreu neste sábado, 19, o homem de 35 anos baleado em tentativa de assalto ocorrida nesta sexta-feira, 18, no Butantã, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu durante a tarde, por volta das 16h30, praticamente no cruzamento das avenidas dos Três Poderes e Professor Francisco Morato.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a Polícia Civil requisitou perícia técnica do local e segue com as investigações para identificar e prender o autor do crime. O principal suspeito teria fugido de moto no sentido Vila Sônia/Taboão da Serra logo após efetuar os disparos.

Imagens de monitoramento flagraram a ação. A vítima está ao lado da mulher dentro de um Jeep Compass, no trânsito, quando um homem se aproxima em uma motocicleta, vai em direção ao lado do motorista e, segundos depois, atira contra os alvos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o criminoso teria tentado roubar a aliança do casal. Logo em seguida, ele entrou em luta corporal com o homem que dirigia o carro e atirou na cabeça do motorista.

Policial civil passava pelo local

A SSP afirma que um policial civil que passava pelo local ouviu os disparos e foi até o ponto da ocorrência. "Ao se aproximar do veículo, encontrou o motorista ferido, caído no colo da passageira, que relatou o assalto", diz.

O homem, então, foi levado a um hospital nas proximidades em estado grave, mas não resistiu. A mulher dele também precisou de atendimento depois de sofrer ferimentos causados por estilhaços de vidro.

O suspeito conseguiu fugir na sequência. Conforme imagens obtidas pelo Estadão, ele estaria usando uma mochila de entrega na cor preta na hora do assalto. A ocorrência foi registrada como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo 34º Distrito Policial (Vila Sônia), que investiga o caso.