'Moraes não pode fazer nada" diz Eduardo Bolsonaro ao lado de 'chefe dos embaixadores' dos EUA

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou há pouco uma foto na rede social X posando ao lado do "chefe dos embaixadores" dos Estados Unidos. Sem detalhar nome ou cargo do homem, Eduardo fez referência ao fato de Jair Bolsonaro estar impedido de falar com embaixadores e cita o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Moraes proibiu Jair Bolsonaro de falar com embaixadores", diz. "Mas não se preocupe, o chefe dos embaixadores aqui no State Departament (MRE) está ciente disso tudo - e Moraes não pode fazer nada", complementa o deputado federal licenciado.

Em outra publicação feita durante a madrugada, Eduardo Bolsonaro disse que o momento não era de paz. "Conhecemos os nossos inimigos e por isso sabemos que moderação para eles soa como fraqueza", acrescentou.