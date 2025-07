Lula vê 'interferência inaceitável' dos EUA com vistos e dá apoio ao STF

O presidente Lula (PT) prestou apoio hoje aos ministros do STF que tiveram os vistos para os Estados Unidos revogados por ordem do governo norte-americano.

O que aconteceu

Lula disse em nota que os ministros foram "atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos". O anúncio contra as autoridades do Supremo Tribunal Federal foram feitas ontem à noite pelo departamento de Estado, após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente brasileiro chamou a decisão dos EUA de "inaceitável". Disse ainda que a sanção "fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações".

EUA revogaram visto de Alexandre de Moraes, "seus aliados da corte" e familiares do ministro. As sanções incluem todos os ministros do STF —menos André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux— e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. A lista com o nome dos atingidos pela sanção não foi divulgada pelo governo norte-americano.

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, citou "caça às bruxas" contra Bolsonaro. É o mesmo termo usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para justificar o anúncio de tarifas de 50% contra produtos brasileiros e em reiteradas declarações de apoio ao ex-presidente brasileiro.

Lula tem subido o tom das críticas a Trump após o anúncio do tarifaço contra o Brasil. "Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República", afirmou ele nesta semana, durante congresso na UNE (União Nacional dos Estudantes).

Ministros e lideranças do governo também se pronunciaram sobre as sanções a integrantes do STF. "Essa retaliação agressiva e mesquinha a uma decisão do tribunal expõe o nível degradante da conspiração de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro contra o nosso país", afirmou a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais.

Leia a íntegra da nota assinada por Lula

"Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.

A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações.

Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado democrático de Direito."