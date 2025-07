Lula diz que ministros do STF foram atingidos por mais uma medida arbitrária do governo dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou há pouco, por meio das redes sociais e nota do Plácio do Planalto, sobre a suspensão dos vistos americanos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Lula declarou apoio aos ministros, classificou a medida como arbitrária e criticou o que considera ser uma interferência internacional no sistema judiciário brasileiro.

"Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos", afirmou o presidente em publicação na rede social X.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou ontem a revogação imediata do visto do STF Alexandre de Moraes, de seus "aliados no tribunal" e de seus familiares próximos, com efeito imediato. A declaração foi feita nas redes sociais, após a decisão que determinou uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação não informa quais seriam os "aliados" de Moraes na Corte.

Na postagem, Lula afirmou ainda que a interferência de um país no sistema de Justiça de outro é "inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações". O presidente finalizou dizendo que "nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito".