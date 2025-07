Lula chama de arbitrária e sem fundamento revogação de vistos de ministros do STF pelos EUA

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou neste sábado a revogação de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo governo dos Estados Unidos de "mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento" do governo dos EUA.

Em nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula manifestou solidariedade aos ministros atingidos pela revogação de vistos, anunciada na sexta-feira pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações", escreveu.

"Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos Poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito", acrescentou.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)