Petista sugere a ministros que troquem Mickey e Pateta pela Amazônia

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) publicou uma mensagem aos ministros do Supremo Tribunal Federal sugerindo que os magistrados passem a visitar as praias do Nordeste, a Amazônia e demais pontos turísticos nacionais e "não se preocupem por não poderem mais ver o Mickey, o Pato Donald e o Pateta" nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Publicada em suas redes sociais, a "sugestão de Randolfe" é uma resposta ao anúncio do governo de Donald Trump. Ontem, o presidente dos EUA suspendeu os vistos de oito dos 11 ministros do STF por considerar que a maioria dos representantes da Corte promove uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação atinge Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmèm Lúcia, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, que denunciou Bolsonaro, também está na lista.

"Praias mais lindas do mundo"

Segundo Randolfe, o Nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo e os pampas e serras gaúchas ou paulistas não ficam devendo aos Alpes Suíços ou a qualquer outro lugar do mundo. O petista também sugere viagens ao Cerrado e ao Amapá, seu estado, localizado no "coração da Amazônia". Com esse roteiro, o senador afirma ter certeza que os ministros não ficarão preocupados por não poderem ver o Mickey, o Pato Donald e o Pateta. "Além do mais, se precisarem tem outros 192 países do mundo inteiramente à vossa disposição."

De minha parte, toda a solidariedade. Acreditem, não serão chantagens e ameaças que curvarão a coluna da soberania do Brasil. Contem conosco!

Randolfe Rodrigues, senador e líder do governo no Congresso

Medida arbitrária

Em nota oficial, o governo brasileiro afirmou que os ministros foram "atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos". Lula chamou a ação de "inaceitável". "Fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações", afirmou o presidente em nota.

Vistos cassados após ação da PF

O anúncio foi feito na noite de ontem pelo Departamento de Estado dos EUA. A retaliação veio após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a usar tornozeleira eletrônica diante do risco, segundo o STF, de fuga do país. Ele também não poderá mais usar redes sociais e terá de se recolher entre 19h e 6h.