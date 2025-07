Alvo de ação bilionária de Trump, jornal promete responder 'vigorosamente'

Alvo de um processo bilionário movido ontem por Donald Trump, o Wall Street Journal anunciou que se defenderá "vigorosamente" da ação do presidente norte-americano.

O que aconteceu

Trump processou jornal por difamação e pediu US$ 10 bilhões por reportagem sobre suposta carta enviada pelo republicano ao financista Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. A publicação do Wall Street Journal, divulgada no último dia 17, diz que o presidente norte-americano, quando ainda atuava no setor imobiliário, enviou a Epstein, em 2003, uma mensagem obscena de aniversário, que incluía um desenho sexualmente sugestivo e uma referência aos segredos que os dois compartilhavam.

No mesmo dia, veículo se pronunciou afirmando que responderá "vigorosamente" ao processo. A resposta foi dada por um porta-voz do Dow Jones, grupo proprietário do jornal americano, que faz parte do conglomerado de mídia do magnata Rupert Murdoch, também processado por Trump.

Temos plena confiança no rigor e na precisão de nosso trabalho jornalístico e nos defenderemos vigorosamente contra qualquer ação. Porta-voz do Dow Jones, grupo proprietário do Wall Street Journal

Trump entrou com a ação contra grupo de mídia, Rupert Murdoch e dois repórteres do jornal, todos acusados de difamação. No processo, que corre no tribunal federal do Distrito Sul da Flórida, ele alega que os acusados agiram com "intenção maliciosa", o que lhe causou danos financeiros e de reputação.

Republicano negou veracidade da reportagem do jornal e ironizou Murdoch. "Estou ansioso para que Rupert Murdoch testemunhe no meu processo contra ele e seu 'monte de lixo' de jornal, o WSJ. Será uma experiência interessante!!!", publicou Trump na rede Truth Social na manhã de ontem.

Murdoch também é o fundador da Fox News, emissora líder de audiência nos EUA. Atualmente, o canal é comandado pelo filho do magnata, Lachlan Murdoch.

Antes do embate, Fox News era considerada "pró-Trump". Ao longo do primeiro mandato presidencial do republicano e de suas campanhas políticas, a cobertura do canal era vista pelo público como amplamente favorável aos seus posicionamentos. Isso se dava, em parte, pela presença de apresentadores conservadores que defendiam suas ideias e, em outra, pela divulgação de pautas alinhadas ao trumpismo, como o combate à imigração ilegal e críticas à mídia tradicional.

Setores da Fox, no entanto, como programas de hard news, mantiveram posturas mais críticas a Trump nos últimos anos. A emissora enfrentou atritos com o republicano após reconhecer a vitória de Joe Biden em 2020, por exemplo, o que levou parte da base trumpista a migrar para canais americanos mais alinhados à extrema direita.

Teorias sobre Epstein

Morte de Jeffrey Epstein, encontrado enforcado em sua cela em 2019, alimentou inúmeras teorias não verificadas de que ele teria sido assassinado para evitar revelações sobre figuras poderosas. Uma dessas personalidades era o príncipe Andrew, irmão do rei Charles da Inglaterra, que teria feito um acordo com uma mulher, Virginia Giuffre, que o acusava de violências sexuais quando ela era ainda menor de idade. Giuffre se suicidou aos 41 anos em abril deste ano.

Caso gerou teorias da conspiração que se tornaram populares entre a base de apoiadores de Trump. Parte deles acreditava que o governo estava encobrindo os laços de Epstein com os ricos e poderosos, após o republicano voltar atrás na promessa de divulgar arquivos relacionados à investigação de Epstein.

Trump foi fotografado com Epstein diversas vezes em situações sociais nas décadas de 1990 e início de 2000. Em 2019, ele disse a repórteres, porém, que havia terminado seu relacionamento com o financista.

Memorando do Departamento de Justiça divulgado em 7 de julho concluiu que Epstein se suicidou. O documento afirma que não havia "nenhuma lista incriminadora de clientes" ou evidências de que Epstein tenha chantageado pessoas importantes.

O que diz reportagem do Wall Street Journal

Jornal divulgou que mensagem supostamente assinada por Trump fazia parte de um livro de aniversário encadernado em couro para Epstein, que incluía mensagens de outras pessoas importantes. O Wall Street afirmou que a carta de Trump contém várias linhas de texto datilografado emolduradas pelo contorno de uma mulher nua, que parecia ter sido desenhado à mão com um marcador grosso.

Reportagem divulgou ainda que carta conclui com: "Feliz Aniversário — e que cada dia seja mais um segredo maravilhoso". A mensagem levava a assinatura: "Donald".

Alegações de que Epstein teria abusado sexualmente de meninas tornaram-se públicas em 2006, após suposta produção do livro de aniversário. Ele então foi preso naquele mesmo ano antes de aceitar um acordo judicial. Epstein morreu pouco mais de um mês depois de ser preso pela segunda vez, em 2019, acusado de conspiração para tráfico sexual (leia mais aqui).

*Com AFP, Reuters e RFI