Irmã de homem esquartejado descobre partes do corpo na geladeira

Em colaboração com o UOL, no Rio de Janeiro

A irmã de Thiago Lourenço Morgado, morto e esquartejado no Rio de Janeiro, descobriu o assassinato ao encontrar partes do corpo dele dentro da geladeira. O enterro ocorreu, nesta sexta, no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Thiago Lourenço, gerente de uma padaria na Zona Norte do Rio, foi morto por seu colega de trabalho, Bruno Guimarães da Cunha Chagas, após um desentendimento entre os dois. O homem confessou o crime à polícia e foi preso em flagrante.

Jancilane Morgado descobriu a morte do irmão ao ir à sua casa, depois de perceber comportamentos estranhos, como mensagens suspeitas enviadas por ele.

Ao chegar na residência, Jancilane pediu para ver a geladeira. Bruno tentou impedi-la, mas, ao abrir o eletrodoméstico, encontrou sacos com partes do corpo e gritou: 'Ele matou meu irmão'.

Durante o depoimento à polícia, Bruno Chagas disse que colocou partes do corpo na geladeira, pois tentava ocultar o cadáver. E foi além, afirmando que cozinhou e bateu no liquidificador outros restos mortais, com o objetivo de descartá-las no vaso sanitário.