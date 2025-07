Foragido, blogueiro bolsonarista Eustáquio diz ter recebido visto dos EUA

Do UOL, em São Paulo

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, considerado foragido da Justiça brasileira, afirmou que recebeu ontem um visto americano. O documento foi entregue na embaixada dos Estados Unidos em Madri, na Espanha, onde ele vive desde 2023.

O que aconteceu

Visto foi concedido a Eustáquio no fim do ano passado, ainda durante a gestão de Joe Biden. Segundo informações e documentos repassados ao UOL pelo advogado do blogueiro, Ricardo Vasconcellos, o brasileiro teve a autorização para entrar nos Estados Unidos concedida em outubro de 2024.

Advogado diz que blogueiro só recebeu documento ontem. "Nós tínhamos conseguido o visto no ano passado, mas, como estava na época de eleições, ficou suspenso até o novo presidente, Donald Trump, assumir. E a expedição do visto foi dada ontem", explicou Vasconcellos.

Visto concedido a Eustáquio é para jornalistas e tem validade de quatro anos. A categoria é destinada a profissionais que atuam com atividades de mídia nos Estados Unidos.

Eustáquio é considerado foragido da Justiça brasileira desde 2023. Ele é investigado pelo STF por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Ele nega e diz ser perseguido politicamente.

Pedido de extradição foi encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes ao Ministério da Justiça em outubro. Solicitação foi, então, enviada ao Itamaraty e que entrou em contato com país europeu.

Justiça da Espanha negou os pedidos. Em junho, o país rejeitou o último recurso do governo brasileiro por considerar que houve motivação política. Além disso, a legislação espanhola não prevê o crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado, o que inviabilizaria que o blogueiro fosse criminalizado no país.

Eustáquio também é suspeito de cometer crime de corrupção de menores. PF identificou que perfis e até vídeos de seus filhos menores de idade foram utilizados para atacar a expor dados pessoais do delegado da PF Fabio Shor, que conduziu os principais inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro, como a investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

Ele deve seguir em Madri, mas tem planos de abrir um canal de notícias nos EUA, segundo advogado. "Mas isso estamos pensando mais para o futuro. Por enquanto, ele pretende permanecer na Espanha porque lá a liberdade de expressão dele estará protegida. E agora ele tem mais um aliado, os Estados Unidos", afirmou.

Eustáquio recebeu visto em meio a sanções contra autoridades brasileiras. Ontem, o governo americano anunciou a revogação do visto do procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de ministros do STF, exceto de André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques. A medida ocorreu após a Corte determinar medidas cautelares a Bolsonaro, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais.