Filhos de Bolsonaro atacam Judiciário após EUA revogarem visto de ministros

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seguiram as críticas ao STF após a revogação dos vistos dos minisros para os Estados Unidos, por ordem do governo norte-americano.

O que aconteceu

Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro foram às redes prestar apoio ao pai. O anúncio contra as autoridades do Judiciário foi feito ontem à noite pelo Departamento de Estado dos EUA, após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

"Vamos vencer todas essas covardias, pai", publicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com um vídeo que mostra uma entrevista de Bolsonaro sob a legenda "Moraes age com ódio e covardia!". "Não se preocupe. A verdade e a verdadeira Justiça está do nosso lado!"

"Vamos vencer todas essas covardias, pai. Não se preocupe. A verdade e a verdadeira Justiça está do nosso lado!"

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relacionou as decisões do STF a ditaduras. " A liberdade vai sendo corroída pouco a pouco, até que restará apenas o silêncio", publicou o segundo filho do ex-presidente.

"O sistema comete as maiores atrocidades jurídicas à luz do dia, sem pudor. Enquanto isso, a velha imprensa - comprada e cúmplice - trabalha incansavelmente para anestesiar sua capacidade de questionar. É um esforço coordenado: censuram, distorcem e abafam para que você não?"

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acusou a Suprema Corte de "alterar sua jurisprudência" para condenar Bolsonaro. "Ainda dá tempo de seguir a constituição e desfazer esta lambança", disse o parlamentar, que está morando nos Estados Unidos e tem feito contato direto com o governo Donald Trump

Indecoroso é uma corta alterar toda a sua jurisprudência, mais de uma vez, para manter consigo um caso que seria para um juiz de 1º grau.



Ainda dá tempo de seguir a constituição e desfazer esta lambança. -- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 19, 2025

Os EUA revogaram visto de Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF e de seu familiares, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. As sanções no Supremo não atingem apenas André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. A lista com o nome dos atingidos pela sanção não foi divulgada pelo governo norte-americano.

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, citou "caça às bruxas" contra Bolsonaro. É o mesmo termo usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para justificar o anúncio de tarifas de 50% contra produtos brasileiros e em reiteradas declarações de apoio ao ex-presidente brasileiro.