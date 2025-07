Fazenda nega considerar controle de dividendos como resposta a tarifas dos EUA

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Fazenda disse neste sábado que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está considerando controles de dividendos como retaliação contra os Estados Unidos, mesmo que as negociações para reverter uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump, não avancem.

"O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega que o governo brasileiro esteja avaliando a adoção de medidas mais rigorosas de controle sobre os dividendos como forma de retaliação às taxas adotadas pelos Estados Unidos e reafirma que essa possibilidade não está em consideração", disse o ministério em nota.

A negativa de Haddad à possibilidade da adoção de medidas de controle de dividendos foi divulgada inicialmente pela Broadcast.

(Reportagem de Marcela Ayres)