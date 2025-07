'Entendi quem eu era aos 18 e lidero maior marcha transmasculina do mundo'

Nascido na zona rural do Mato Grosso, quando criança, Kyem Ferreiro detestava as "brincadeiras de menina". Preferia as mais dinâmicas, como correr, jogar bola e subir em árvore - ninguém na minha família, escola ou cidade se importava com isso. Mas essa liberdade se perdeu quando as características do seu corpo ficaram impossíveis de esconder.

Eu comecei a perceber as mudanças aos 12 anos, mas consegui esconder por um tempo, pois minha avó costurava peças padrão para todos os netos - não havia roupa de menina ou menino, eram retalhos largos que mascaravam meu corpo.

Seus pais e irmãos nunca se importaram com o fato de ele ser mais moleque. Mas, eventualmente, as questões de gênero e começaram a me atravessar na escola, pois Kyem era por ser muito bom em esportes - é difícil para as pessoas ver uma menina não-feminina em posições de liderança e popularidade, especialmente sendo um corpo negro.

Na zona rural onde morávamos, a escola não tinha infraestrutura - nem saneamento, eletricidade ou internet. Tive acesso a um computador pela primeira vez aos 18 anos, em 2008.

"Descobrindo quem eu sou"

Kyem Ferreiro na infância Imagem: Arquivo pessoal

Eu sempre soube que eu era diferente, um corpo dissidente, mas não entendia exatamente o quê me fazia distinto das minhas amigas. Vivia angustiado me perguntando: 'por que eu sou assim? Por que não consigo ser como as meninas? Por que me dou melhor com os meninos?'.

Kyem olhava para elas e não se parecia em nada. Olhava para os meninos, se identificava, mas fisicamente também não se assemelhava a eles. Quando chegou aos 14 anos, foi doloroso perceber que ninguém se parecia com ele.

Quando acessei a internet pela primeira vez, pesquisei 'pessoas que se sentem estranhas'. Levei dois anos para encontrar essa informação, até cair num fórum com depoimentos de pessoas transmasculinas. Pensei: 'eu acho que eu sou isso!'. Fechei o navegador e pensei: 'e agora? O que eu faço?'.

Kyem relembra uma reportagem no Fantástico sobre uma pessoa transmasculina que tinha feito cirurgia de redesignação sexual. "Fiquei obcecado - não pela cirurgia, mas pela possibilidade dessa pessoa existir. Descobri, no Orkut, várias comunidades de pessoas trans que viviam em São Paulo e decidi migrar para poder viver minha vida de maneira plena", conta.

Seu plano era estudar biogás na USP (Universidade de São Paulo), "mas na verdade eu queria conhecer gente trans, tomar hormônio e transicionar", conta.

Hormonização e Mastectomia

Por volta dos 21 anos, Kyem começou a fazer terapia com psicóloga, porque estava debilitado emocionalmente. Ele conta que assim que começou a se sentir bem, tomar hormônio e fazer cirurgia, foi automático. "Eu precisava disso para seguir existindo. E, claro, comecei com a hormonização primeiro, mas não contei para meus pais".

Kyem Ferreiro Imagem: Arquivo pessoal

Um dia, fui visitar minha família e apenas cheguei mais masculino na minha cidade natal. Minha avó percebeu e avisou minha mãe, mas ninguém quis tocar no assunto até que alguém contou para meu pai, que ficou muito bravo. Brigamos feio e me assumi no meio dessa briga. Foram oito anos muito difíceis. Meu pai se sentia enganado. Perguntou: 'você já sabia'. Eu disse que sim, mas que eu não sabia que isso tinha um nome.

Anos depois, seu pai assistiu a um programa que afirmava que 90% das travestis estavam na prostituição e fez a associação. Com ajuda da mãe de Kyem, aprendeu a mexer na internet e começou a estudar sobre pessoas trans. "Pouco tempo depois, me ligou pedindo desculpas e disse que demorou para entender que não era uma escolha minha, mas quem eu realmente era", lembra.

Entre a entrada na fila do SUS para a retirada de mamas e a cirurgia foram apenas 30 dias. Sem o dinheiro para os cuidados que são necessários após a cirurgia, como as meias antitrombose, o colete pós-cirúrgico e algumas vitaminas, Kyem pediu ajuda.

Publiquei num grupo da internet pedindo ajuda e o Jonas Maria, uma voz ativa dentro das transmasculinidades no Brasil, me mandou uma grana e mudou a minha vida. Quando acordei da cirurgia, não chorei, só senti alívio. Finalmente eu poderia começar a viver a minha vida.

Corpo novo, vida nova

Eu demorei muito tempo para tirar a camisa em público. Ficava com uma neura terrível, pensando que as pessoas iriam olhar para minha cicatriz e fazer cara feia. Mas quando me uni ao coletivo de corrida de rua 'Trans no Corre', finalmente me senti à vontade e passei a me apropriar da cirurgia, me orgulhar dela e amar meu corpo como ele é.

Kyem Ferreiro Imagem: Arquivo pessoal

Além do esporte, Kyem conta que o grupo criou uma rede de apoio, que hoje conta com mais de 300 pessoas.

Diante da maioria das pessoas trans que conhecia serem brancas, ele pensava: "não é possível que sou o único negro trans". E surgiu mais um divisor de águas ao ler um texto de Leonardo Peçanha sobre ser homem trans negro no Rio de Janeiro.

Em 2015, participou do 1º Encontro Nacional de Homens Trans, organizado pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT) e hoje atua como coordenador da unidade em São Paulo, que opera com ativistas transmasculinos voluntários.

Kyem Ferreiro Imagem: Arquivo pessoal

Kyem também é co-idealizador da Marcha Transmasculina, um marco histórico global na luta e no ativismo da população transmasculina, o maior do mundo: "Reunimos 10 mil pessoas na primeira edição e 7 mil na segunda, em 2025".